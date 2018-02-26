Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

BABASININ LOCASINDAN İZLEDİ

Fenerbahçe başkan adaylığını birkaç ay önce açıklayan Ali Koç da sarı-lacivertli takımı desteklemek üzere Vodafone Park'a geldi. Ali Koç'un maçı babası Rahmi Koç'un locasında izlediği kaydedildi.

ORMAN'LA KOÇ BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşma öncesinde stada giriş yapan Ali Koç'u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. Orman ve Koç'un birbirlerine sarılmalarının ardından bir süre sohbet ettiği görüldü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Öte yandan bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Fikret Orman ile samimi bir şekilde sohbet eden Ali Koç'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.



