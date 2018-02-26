Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı izle ile ilgili link bu haberde bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Akhisar , Galatasaray ile karşılaşıyor. Futbol severler ise Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına cevap arıyor. GS Akhisar maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Galatasaray Akhisar Türkiye Kupası maçını bu haberde yer alan linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Akhisar Galatasaray Türkiye Kupası Yarı Final maçı A Spor canlı izle linki burada yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda artık son maçlara gelince heyecan daha da artmaya başladı. Final maçından bir önceki mücadele olan Türkiye Kupası Yarı Final heyecanı start alıyor. İlk maçta Akhisar , Süper Lig'de zirveyi oynayan Galatasaray'ı konuk edecek. Futbol severler ise Akhisar Galatasaray Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. Ligde de zirveyi oynayan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk yaşamak için, Akhisar deplasmanından gol veya goller bularak bir üst tur şansını ilk maçta koparmak istiyor. Akhisar ise saha ve seyirci avantajını kullanarak; zorlu rakibi Galatasasray karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Futbol severlerin ekranları başına kilitleneceği Akhisar Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorusu ise merak içerisinde aranıyor. Akhisar Galatasaray maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. İşte Galatasaray Akhisar Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

Akhisar Galatasaray Türkiye Kupası maçı A Spor ekranlarından canlı izlemek için tıklayın

Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Akhisarspor Galatasaray maçı 20:30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

Akhisar Galatasaray ile Türkiye Kupası'nda 5. kez karşılaşıyor

Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsi 2015-2016 sezonunda oynanandı. İlk olarak grupta eşleşen iki takım, daha sonra çeyrek finalde mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada Galatasaray 2 kez rakibini mağlup ederken, 2 maç da berabere bitti.

17.12.2015

Galatasaray: 2 - Akhisarspor: 1 (Çeyrek final)

19.01.2016

Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 1 (Çeyrek final)

10.02.2016

Akhisarspor: 1 - Galatasaray: 2 (Grup maçı)

02.03.2016

Galatasaray: 1 - Akhisarspor: 1 (Grup maçı)

Akhisar Galatasaray maçı için dikkat çeken analiz: Sinan Gümüş, kupa atıyor

Galatasaray’ı Türkiye Kupası’nda Sinan Gümüş sırtlıyor. Gümüş, kupada oynadığı 6 müsabakada 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Sinan Gümüş’ün yanı sıra lig golcüsü Bafetimbi Gomis ve Yasin Öztekin 3'er kez ağları havalandırdı.

Akhisar Galatasaray maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelede yardımcılıkları Kemal Yılmaz, Serkan Çimen ve Suat Arslanboğa yapacak. Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Sivas Belediyespor, Bucaspor ve Atiker Konyaspor'u eleyerek yarı finalde Akhisaspor'un rakibi oldu. Ege temsilcisi ise 4'üncü turda katıldığı kupa serüveninde, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor'u eleyerek Galatasaray ile yarı final mücadelesi verme şansını yakaladı.

KUPADA YARI FİNAL ZAMANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının heyecanı yarın oynanacak Teleset Mobilya Akhisaspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta ağırlayacak.

TELESET MOBİLYA AKHİSASPOR - GALATASARAY

Akhisarspor, kupada yarı final mücadelesinin ilk maçında yarın Galatasaray'ı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda ağırlayacak ve mücadele 20.30'da başlayacak. Türkiye Kupası'na 5'inci turdan başlayan Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Sivas Belediyespor, Bucaspor ve Atiker Konyaspor'u eleyerek yarı finalde Akhisaspor'un rakibi oldu. Ege temsilcisi ise 4'üncü turda katıldığı kupa serüveninde, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor'u eleyerek Galatasaray ile yarı final mücadelesi verme şansını yakaladı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

Kupanın bir diğer mücadelesinde Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi bir hafta içinde 2'nci kez Vodafone Park'ta konuk edecek. 1 Mart Perşembe günü siyah beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 20.30. Beşiktaş, kupa heyecanına 5'inci turda katıldı ve Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği engellerini aşarak yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı lacivertliler ise Beşiktaş gibi kupa macerasına 5'inci turda başladı ve Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor karşılaşmalarını kazanarak yarı finale yükseldi.

Galatasaray Müzesi, basına tanıtıldı

Galatasaray'da aylardır hazırlıkları devam eden kulüp müzesi, 1 Mart Perşembe günü taraftarın hizmetine girecek. Bu tarihten önce müze, ilk olarak sarı-kırmızılıları takip eden medyanın huzuruna açıldı. Müze gezisine Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Araboğlu ve Dinç Üner ile Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Ali Öğüdücü de katıldı. Müze 2 bin 100 metrekare alana sahip, içinde çeşitli branşlardan toplam 768 kupa bulunuyor.

Adil Arapoğlu: "Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Müzenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Adil Arapoğlu, "Müzede o kadar çok şey var ki; Galatasaray'ın Fenerbahçe ile takım kurduğunu biliyor musunuz? Bunu müzede göreceksiniz. Uzun yılların çalışmalarını göreceğiz" diye konuştu.

Önemli isimleri balmumu heykelleri yapıldı

Müzede kulüp tarihinde önemli yer edinmiş isimlerden Ali Sami Yen, Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren, Jupp Derwall ve Brian Birch’in balmumu heykelleri sergilenecek. Balmumu heykeller, o dönemde giydiği kıyafetlerle sergilenecek.

UEFA ve Süper Kupa’ya özel alan

Galatasaray’ın 2000 senesinde Arsenal’i yenerek aldığı UEFA Kupası ile Real Madrid’i mağlup ederek kazandığı UEFA Süper Kupa’ya da müzede ayrı bir bölüm ayrıldı. Tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli

olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.