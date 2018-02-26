Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26 Şubat 1983’te dünyaya gelen Pepe, bugün 35 yaşına bastı. Yıldız oyuncu için Nevzat Demir Tesisleri’nde pasta kesildi. Teknik ekip ve futbolcular, Pepe’nin yeni yaşını hep birlikte kutladı.