Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda 10’a 10 kontrol pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenman öncesi, 24 yaşına giren Ahmet Çalık’ın doğum günü kutlandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu akşam saat 18.30’da özel bir uçuşla İzmir’e hareket edecek. Daha sonra ise kara yoluyla Manisa’ya geçerek yarın akşam saat 20.30’da başlayacak olan karşılaşma için kampa girecek.

Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray’ın Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."