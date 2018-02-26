Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk boks kulübü EC BOXİNG’in düzenleyeceği dev boks galasında Alman boksör Michael Walisch’e karşı yumruk sallayacak olan sporcu maça hazır olduğunu belirterek, "Profesyonel boksta ilk kez 12 rauntluk bir maça çıkacağım. Psikolojik olarak buna hazırım. Antrenmanlarda olsun, sparring dövüşlerimde olsun antrenörüm Bülent Başer ile birlikte kendimi buna hazırlıyorum. Rakibimin yenilgisiz olmasının benim için hiçbir önemi yok. Karşımda kim olursa olsun ben her maça en iyi şekilde antrenman yaparak çıkarım. İnşallah rakibim ilk yenilgisini de benden alacaktır" dedi.

DEMİREZEN: "HER MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIRIM"

Profesyonel boksun tam bir psikolojik savaş olduğunu vurgulayan başarılı sporcu, "Maçı çok iyi idare etmek zorundasınız. Uzun soluklu bir yoldur profesyonel maçlar, acele etmeden fırsat kollamanız ve yakaladığınız anı da iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Amatör boksta çok vaktiniz yoktur ve her şeyi en kısa zamanda yapmanız gerekmektedir. Çünkü maçın başlamasıyla bitmesi bir oluyor, aradaki fark da budur. Bu karşılaşmayı kazanarak zaferimi zor günler geçiren ülkeme ve özellikle bir asker çocuğu olduğum için Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele veren yiğitlerimize armağan etmek istiyorum. Bu yolda benden desteğini esirgemeyen başta menajerim Erol Ceylan olmak üzere, sponsorlarıma teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

ALYAZ: "İKİ YENİLGİSİZ BOKSÖRÜN MÜCADELESİNİ İZLEYECEĞİZ"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, yenilgisiz boksör Ali Eren Demirezen’in yedi maçını da nakavtla kazandığını belirterek, "Alman rakip de 17 maçın hepsini kazanırken, yenilgisizliğini sürdürüyor. Burada iki yenilgisiz boksörün mücadelesini izleyeceğiz. Ağır sıklette bu güne kadar rahmetli Sinan Şamil Sam ve Erkan Teper Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. Şayet Ali bu kemeri kazanırsa üçüncü kez bu kemer ülkemize gelecek. 3 Mart gecesi tüm gurbetçileri maça gelerek sporcularımızı desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.