Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında, 1 Mart Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, dün ligde 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçının on birinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertlilerde kupa maçı hazırlıkları, yarın yapılacak çalışmalarla devam edecek.