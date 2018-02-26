Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de maç öncesi Mahmut Tekdemir ve Edin Visca’ya plaket verildi. Turuncu-lacivertli formayla 300 maça ulaşan Mahmut Tekdemir ve 250 mücadelede görev alan Edin Visca’ya Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından hatıra plaketi takdim edildi.