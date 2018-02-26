Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Newcastle United, geçtiğimiz ay Garry Rodrigues için G.Saray'a 7 milyon poundluk (8 milyon euro) bir teklif yapmıştı.

Fakat sarı kırmızılı ekip, Ndiaye'nin ardından yaşanacak bir ayrılığın daha takımı şampiyonluk yolunda olumsuz etkileyeceğini düşünerek Newcastle'dan gelen teklfi reddettmişti.

Newcastle teklifini arttırıyor!

G.Saray'ın bu kararına rağmen vazgeçmeyen Newcastle, cuma akşam sarı kırmızılı ekibin Bursaspor'u 5-0 yendiği ve Rodrigues'in mükemmel bir performans gösterdiği maça gözlemci yolladı. Yıldız oyuncunun performansına hayran kalan İngilizler teklif edilecek rakamı arttırmaya karar verdi.

Yeni teklif 13 milyon pounda yakın

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın Rodrigues için en az 13 milyon pound (14.8 milyon euro) istediği ve Newcastle'ın da bu rakama yakın bir teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray, Garry Rodrigues'i sezon başında PAOK'tan 3 milyon pounda transfer etmişti.