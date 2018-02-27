Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Maç fazlasıyla liderliği G.Saray’a kaptıran Başakşehir koltuğunu geri almak için çıktığı maçta misafir ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Dokuz haftadır yenilmeyen ve adeta mağlubiyeti unutan Ankara ekibi karşısında maça atak bir futbolla başlayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri henüz 7. dakikada gole çok yaklaştı. Clichy’nin sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Visca’nın şutu kaleci Hopf’ta kaldı. 28’de Emre’nin kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Adebayor bu sezonki 12. golüne imza attı: 1-0. 42’de sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağı bir anda sola yöneldi, ceza sahasına sokulan Elvis Manu’nun çaprazdan şutu dışarı çıkınca ilk yarı Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi: 1-0.

İlk yarı rakip kaleye gitmekte zorlanan Gençlerbirliği ikinci yarıya ise çok etkili başladı. 50’de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdul Khalili’nin frikiği yağmurlu havada yerde sekti ve kaleci Volkan Babacan’ı mağlup etti: 1-1. Golden sonra öz güveni artan Ümit Özat’ın takımı 55’te ikinci gole çok yaklaştı. Başakşehir savunmasının topla çıkarken yaptığı pas hatasıyla bir anda pozisyona giren Sessegnon’un şutu kaleyi bulmadı. İlerleyen dakikalarda temposu düşen Başakşehir 79’da soldan gelişen atakta Adebayor ile gole yaklaştı ama Togolu yıldızın yakın mesafeden şutu dışarı çıktı. 86’da İrfan Can’ın ceza sahası içerisinden çektiği şut da kaleci Hopf’a takılınca mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı ve puanlar paylaşıldı.

Mahmut-Visca’ya vefa

Medipol Başakşehir’de maç öncesi Mahmut Tekdemir ve Edin Visca’ya plaket verildi. Turuncu-lacivertli formayla 300 maça ulaşan Mahmut Tekdemir ve 250 mücadelede görev alan Edin Visca’ya Başkan Göksel Gümüşdağ tarafından hatıra plaketi takdim edildi.

Sürekli değiştiler!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Oyun içinde sürekli sistem değiştiren bir rakiple oynadık. Takım savunmasını iyi yapan, direkt oyunu iyi yapan, çok pas yapan ve çok faul yapan bir takımdı. Oyun kalitemiz düşüktü. Oyun organizasyonlarının dışına çıkınca karmaşa bir durum oluyor. Bizi buraya getiren oyun organizasyonumuzdu. Önümüzdeki haftadan itibaren daha doğru oyunları oynayıp kazanarak devam etmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

Çatır çatır maçtı

Maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “Kimsenin, bizim adımıza beklemediği bir oyun oldu. Deniz son paslarda ofsayttan kurtulabilse gol pozisyonlarımız olacaktı. Çatır çatır bir maç oldu. İkinci yarı yeni başlasa biz yukarılara oynayacak bir takım olurduk “dedi.