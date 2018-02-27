Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan ilk tespitlerde Brezilyalı yıldızın ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtilse de, maçın son bölümünde gözyaşları içinde sahadan ayrılan Neymar’ın bir süre forma giyemeyeceği öğrenildi. PSG Teknik Direktörü Unai Emery de maç sonrası yıldız oyuncunun durumunu değerlendirirken “Neymar’ın ayağı burkuldu ancak 6 Mart’ta sahada olacağına inanıyorum” dedi.