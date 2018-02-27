Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Basketbol Takımımız 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynadığı dördüncü maçında Letonya’ya deplasmanda 79-70 mağlup oldu. Grubundaki deplasman karşılaşmalarını tamamlayan 12 Dev Adam, bu sonucun ardından beşinci maçlar öncesi iki galibiyette kaldı. Metecan Birsen ve Tolga Geçim’in yokluğunda dört numara pozisyonunda zorluk yaşayan ay-yıldızlılar, beş üç sayılık basket bulduğu ilk çeyreği 21-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren Letonya devreyi 36-32 geride tamamlarken, 3. çeyrekle birlikte maçın kontrolü rakibimize geçti. 2/7 üçlük atarak çemberi dövdüğümüz üçüncü periyodu 57-54 önde geçen Letonya, son çeyrekte de üstünlüğünü koruduğu maçı 79-70 önde tamamladı. Letonya’da beş oyuncu çift haneli skor üretirken, A Milli Basketbol Takımımız’da Dixon’ın 23 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Milliler gruptaki beşinci maçını 28 Haziran’da evinde Ukrayna ile oynayacak..