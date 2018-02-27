Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş merakla beklenen derbide Fenerbahçe’yi harika bir oyunla 3-1 mağlup etti. Derbide yıldızlaşan Ricardo Quaresma ise yıllara meydan okuyor. Portekizli yıldız 35 yaşında olmasına rağmen derbide 90 dakika boyunca ayakta kalmakla yetinmedi, ilk yarıda takım tutuk bir oyun sergilerken bile Beşiktaş’ta göze çarpan tek isimdi... İkinci yarıda iyice sazı eline alan Portekizli, takımı ateşlemeye devam etti. Bir sağ kanatta, bir sol kanattaydı, Fenerbahçe savunmasının başını döndürüyordu. Olağanüstü top tekniğiyle yaptığı hareketlerle de rakip oyuncuların moralini bozuyordu. Quaresma dünyanın her yerinde jeneriklerde gösterilecek muhteşem trivela vuruşuyla ağları havalandırarak, ‘derbilerde susuyor’ eleştirilerine de cevap vermiş oldu. Quaresma, takımının 3. golüne imzasını atarken gecedeki performansına cila attı.



İştahı daha da arttı

Futbolseverlere seyir zevki veren Quaresma, Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki kalan maçlara psikolojik olarak üstün başlamasını da sağlamış oldu. Portekizli oyuncu 35 yaşına dayanmış olsa da, futbol hayatlarının son demlerinde ‘tatil’ yapan çoğu oyuncunun aksine o gollerine ve asistlerine büyük bir istekle devam ediyor. Kariyerinde Chelsea, Porto, İnter ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giyen Quaresma, geçen sezon toplamda 22 gole (16 asist, 6 gol) katkı yaparak Beşiktaş kariyerindeki en iyi performansına imza atmıştı. Yıldız oyuncu bu sezon ise 13 gole ulaşmış durumda. Sezonun kalan maçlarında rekorunu kırma şansına sahip olan Beşiktaşlı oyuncu, 2006/07 sezonunda Porto formasıyla 35 maçta 8 gol ve 19 asistle oynamıştı.

Kara Kartal ezip geçiyor

Beşiktaş Vodafone Park’taki derbilerde bir başka uçuyor. Siyah-beyazlılar ligde hem Galatasaray’ı, hem de Fenerbahçe’yi 3 gollü galibiyetlerle eli boş gönderirken, istatistiklerde de rakiplerine fark attı. Beşiktaş pazar günkü derbide Fenerbahçe karşısında yüzde 64 topla oynama oranı yakalarken, isabetli paslarda da 468’e 227’lik üstünlük kurdu. Beşiktaş ortalarda 36’ya 7, şutlarda 17’ye 7, kornerlerde de 6’ya 1’le galibiyeti ne kadar istediğini gösterdi. Kara Kartal 3-0 kazandığı Galatasaray maçında da yüzde 60 topa sahip olma, paslarda 409’a 264, ortalarda 29’a 7, şutlarda da 28’e 9’luk üstünlük sağlamıştı.

Güneş’e hayran

Derbinin dün iki kahramanı vardı; biri Ricardo Quaresma, diğeri de Şenol Güneş... Hocasına övgüler yağdıran Portekizli “Başımızda çok büyük bir hoca var. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Takım olarak çok sıkı çalışıyoruz ve taraftarımızı sevindirmek için çabalıyoruz” dedi.

En keyifli kutlama

Derbide cezası sebebiyle forma giyemeyen Pepe’nin doğum günü kutlandı. Futbolcular ve teknik heyetin yer aldığı kutlamada 35 yaşına basan Portekizli yıldız için pasta kesildi. Takım arkadaşları derbi zaferini kaçıran Pepe’yi “Üzülme sen de kupada oynarsın” diye teselli etti. Beşiktaş Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Pepe için “Doğum günün bana geldiğin gündür” şarkı sözleri kullanıldı.

Derbilerde Güneş açtı

Şenol Güneş’ten önce, Şenol Güneş’ten sonra... Beşiktaş, tecrübeli teknik adam göreve geldikten sonra Süper Lig’in en dominant takımı hâline geldi. Önceki sezonlarda genel tabloya bakıldığında Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gerisinde kalan siyah-beyazlılar, Güneş’le birlikte gücünü göstermeye başladı. Son iki sezonda gelen şampiyonluklar başarının en büyük göstergesi. Kara Kartal sezon sonunda yaşanan zaferler dışında Avrupa’da da ülkemizin gururu olmayı başardı. Şenol Güneş, göreve geldikten sonra büyük maçlardaki Beşiktaş’ın istikrarsız tablosunu da değiştirdi. Slaven Bilic’le derbi kazanamayan siyah-beyazlılar, Güneş’le çıktığı 16 maçta 9 galibiyet alırken sadece 3 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve büyük maçlardaki en başarılı takım hâline geldi.

Kimse trip atmasın!

Derbide zafere uzanan Beşiktaş’ta can sıkıcı gelişmeler için de harekete geçildi. Bayern maçında oyundan çıkan Caner’in el kol hareketi yapmasının ardından, Fenerbahçe maçında da Vagner Love yerini Negredo’ya bırakırken oldukça gergindi. Skor 1-1 olmasına rağmen sahayı ağır adımlarla terk eden Brezilyalı, malzemecinin verdiği montu giymeden yere bırakarak tavır gösterdi. Şenol Güneş’in üst üste yaşanan bu durumlar yüzünden futbolcuları uyardığı ve “Şampiyonluk yolunda takımın moralini düşürecek hareketlerden uzak durun” dediği öğrenildi.

3 attık, az attık!

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etmesi siyah-beyazlı camiayı coşturdu. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Az bile attık” dedi. Beşiktaş’ın 20. dakikadan itibaren oyunun tek hâkimi olduğunu söyleyen Beşiktaşlı yönetici “Âdeta sahalarına çöktük. Sadece 3 gol yiyip gitmeleri büyük şans” değerlendirmesinde bulundu. Bayern maçından sonra çabuk toparlandıklarını söyleyen Mahmutyazıcıoğlu “Dağılmamızı bekleyenler vardı. Ama boşuna heveslendiler. Fenerbahçe maçı ile silkelendik, özümüze döndük. Kupada da yenip galibiyetimizi taçlandıracağız” dedi.

Fernandao çıldırmış!

Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil, attığı golden çok, tribünlere yaptığı hareketle konuşulan Fernandao’ya yüklendi. Ürkmezgil “Bir insanın rakip sahada bu şekilde hareketler yapması için çıldırmış olması lazım, çok çirkin. Tribündekiler sahaya girmeye kalksa ne olur? Bunu TFF değerlendirecektir” dedi.



2,10’luk Medel!

Derbinin en ilginç anlarından biri skor 1-1 devam ederken Medel’in topu çizgiden çıkarmasıydı. Şener Özbayraklı’nın yaptığı aşırtma vuruşta çok iyi pozisyon olarak Fabri’nin boşalttığı kaleye yönelen Şilili futbolcu son anda yaptığı müdahale ile golü önlemişti. 1,71’lik Medel’in bu pozisyonda 2 metre 10 santimetreye sıçradığı ortaya çıktı.



Love gitti, iş bitti!

Vagner Love önce maç başına 1,79 gol ortalaması olan ve 1,10 puan ortalaması yakalayan Alanyaspor, 14 milyon TL karşılığı sattığı Love sonrası gol ortalamasını 0,5’e, puan ortalamasını 0’a düşürdü. Takım 8 milyon TL puan primini de rakiplerine kaptırdı.