Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında futbol anlamında havlu atınca derbi mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, yüksek tempolu ve presli oyun kurgusunu Vodafone Park’ta sergileyemedi. Pas yüzdeleri de sezonun tabanı olunca yenilgi bağırarak geldi. Eleştiri oklarının öncelikli hedefi şüphesiz teknik direktör Aykut Kocaman oldu. Tecrübeli teknik adam hem ilk 11 tercihi hem de oyuna müdahaleleri nedeniyle tepki çekti. Kocaman’ın Volkan’ın yerine Kameni’ye şans tanıması eleştirilirken, Fernandao’yu 90 dakika oyunda tutması, Valbuena’yı ancak son 10 dakikada sahaya sürmesi de eleştirildi.



Performans düşüklüğü

227 başarılı pas ve yüzde 67’lik isabetli pas yüzdesiyle sezonun en kötü lig performansına imza atan sarı-lacivertliler, alkış aldıkları Başakşehir karşılaşmasında 272 başarılı pas yaparken, yüzde 72’lik isabetli pas gerçekleştirmişti. Fenerbahçe’nin asıl problemi eksik pres ve bireysel performans düşüklüğü oldu. Kameni, Alanya maçındaki görüntüsünü aratırken, Isla sol bekte bekleneni veremedi. Orta sahadaki basit top kayıpları, Aatıf’ın varlık gösterememesi, Giuliano’nun rakip savunma arasında kaybolması, Fernandao’nun da yeterli sayıda topla buluşturulamaması Fenerbahçe’nin eksileriydi.



Bu futbol kabul edilemez

Oyuna sonradan dahil olan Alper beklenen katkıyı sağlayamazken, Şenol Güneş’in aksine Aykut Kocaman’ın hamleleri de gecikmeli ve yetersiz oldu. Derbinin analizini çıkaran Aykut Hoca, oyuncularına yaptıkları hataları tek tek gösterirken “Bu futbol kabul edilemez” vurgusunda bulundu. Kocaman “Kazanmak için gereken reaksiyonu gösteremedik. Bu seviyede bu futbol olmaz” uyarısıyla perşembe günkü derbide gerçek Fenerbahçe’yi görmek istediğini ifade etti.

KENDİMİZİ AFFETTİRECEĞİZ

Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş’ı kupada yenerek sarı-lacivertli camiadan özür dileyeceklerine söz verdi. Kaptan Volkan Demirel’in organize ettiği toplantıda hatalarını tartışan oyuncular “Fenerbahçe gibi oynamadık. Evet, rakip iyiydi ama biz de bir o kadar kötü performans sergiledik. Kupada güzel bir sonuçla kendimizi affettireceğiz. İki kupayı kaldırmak da bizim elimizde. Takım olduğumuzda aşamayacağımız engel yok” diyerek galibiyet sözü verdi. Sarı-lacivertliler kupadaki derbi hazırlıklarına başladı.

HERKES DERS ÇIKARSIN

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda sert uyarılarda bulunan Aykut Kocaman, kupa derbisinde çok farklı bir performans görmek istediğini söyledi. “Kafanızı kaldırın ve işinize motive olun” diyen Kocaman, “Mağlubiyetten ders çıkarın. Siz bu değilsiniz, kendinize gelin, Çok daha iyisini yapabilecek kalitede ve güçtesiniz. Bunu daha önce gösterdiniz. Evet, önemli bir avantaj kaybettik. Ama hâlâ şampiyonluk yarışının içindeyiz. Bir an önce toparlanıp devam etmek zorundayız” diye konuştu.