Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig derbisinde Beşiktaş’a kaybeden Fenerbahçe, Perşembe günü Türkiye Kupası yarı finalinde konuk olacağı rakibini devirerek rövanşı almayı hedefliyor. Mutlak galibiyet hedeflediği maçta hayal kırıklığına uğrayan Aykut Kocaman bu defa amacına ulaşmak için kadroda detaylı bir rotasyon planlıyor. Bu sezon bütün derbilerde forma giyen Kameni yerine Volkan Demirel’i tercih edecek olan Kocaman, asıl neşteri ise savunma bloğuna vuracak. Sağ bekte Şener, Isla’yı kulübeye çekilirken, stoperde de Skrtel uzun bir aradan sonra Neustädter’e eşlik edecek. Solda ise cezası sona eren Hasan Ali görev yapacak.



Ligi bırakmak yok

Orta alandaki Mehmet Topal-Josef ikilisinden vazgeçmeyi düşünmeyen Kocaman, solda ise Aatıf yerine Alper ile Valbuena arasında seçim yapacak. Forvette de Fernandao yerini Soldado’ya bırakacak. Aykut Kocaman’ın bu değişime gitmesinin aslında iki sebebi var. Biri; bazı oyunculardaki form düşüklükleri, diğeri de ligdeki kritik Akhisar karşılaşması. Zira, şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, ilk maçta kaybettiği Akhisar’ı Kadıköy’de yenerek yarıştan geri kalmak istemiyor.