Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV canlı izle linki ile ilgili aradıklarınız burada. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Kupada yarı final heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, ligde hafta sonu ağırladığı Fenerbahçe ile yine Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. BJK FB maçı ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi sorulara cevap arıyorsanız haberimize bakmanız yeterlidir. Süper Lig’de hafta sonu kozlarını paylaşan ve Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 gibi farklı skorla kaybeden Fenerbahçe, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yine Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın konuğu olacak. Ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi’nde yarışını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak final şansını ilk maçta koparmak istiyor. Fenerbahçe ise ezeli rakibi karşısında gol veya goller bularak finale adını yazdırmak istiyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? BJK FB maçı ATV ekranlarından saat 20:30’da şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ATV ekranlarından canlı izlemek için tıklayın

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Ligde rakibine yenilen sarı lacivertli takım bu maçı kazanarak mağlubiyeti unutup, moral depolamanın peşinde. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

CEZALILAR İLK 11'E DÖNÜYOR

Sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyen Talisca, Pepe, Hasan Ali Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecekler.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, perşembe günü yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 345 maçta Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

"Her şeyi değiştirecek bir sonuç aldık"

Derbide alınan sonucun Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tuttuğunu vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, şöyle devam etti:

"Her şeyi değiştirecek bir sonuç aldık. Maçtan önce Oğuzhan'ın olmaması beni ürküttü ama her şeyde bir hayır vardır dedik. Eksiklerimiz vardı ancak takımın kazanma arzusu üst seviyedeydi. Bu sonuç Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında daha iddialı hale getirdi."

"Quaresma hakemi de kurtardı"

Attığı iki golle Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren isim olan Ricardo Quaresma'nın aynı zamanda maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı da kurtardığını savunan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Hakem konuşulmadıysa Beşiktaş'ın galibiyeti sebebiyledir. Quaresma hakemi de kurtardı. Hakem, ofsayttan golü verdi, penaltımızı vermedi, Fernandao'yu atmadı. Sonuç açısından son yılların en temiz derbisi oldu ama bu galibiyetin hakem hatalarını unutturmaması lazım. Takır takır oynayınca hakemi de algıyı da yeniyorsun. Hakemler birkaç santim ofsaytı kovalıyorlar ama bu şekildeki bir ofsaytı atlıyorlar. Ya kuralı bilmiyorlar ya da oyuna motive olamıyorlar."

Ahmet Ürkmezgil, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun attığı gol sonrasındaki sevincini çirkin bulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir insanın rakip sahada bu şekilde hareketler yapması için çıldırmış olması lazım, çok çirkin. Tribündekiler sahaya girmeye kalksa ne olur. Bu hareketlerin bir karşılığı olması lazım. Değerlendirmek federasyonun işi. Net bir şekilde bunu gündeme alacaklar diye düşünüyorum."