Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz'de yayın yapmakta olan O Jogo gazetesi, bugünkü haberinde Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon Monaco'ya transfer olabileceğini okuyucularıyla paylaştı.

Ligue 1'in son şampiyonu unvanıyla bu sezon Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Gazetenin haberinde ayrıca Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı.