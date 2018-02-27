ATV canlı izle linki burada. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İle ilgili aradıklarınız burada. Kupada yarı final heyecanı sürüyor. Beşiktaş, ligde hafta sonu ağırladığı Fenerbahçe ile yine Vodafone Park’ta karşılaşacak. BJK FB maçı ATV ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak.