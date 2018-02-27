Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada Türk sporseverlere ettiği hakaretlerin ardından Euroleague maçlarından 1 yıl men edilen Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un cezasında indirime gidildi. Euroleague’in internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüplerin ilişkisini zedeleyici ve basketbola zarar verici ifadeler kullandığı gerekçesiyle 12 ay boyunca müsabaka salonlarına girişi yasaklanan Giannakopoulos’un itirazı sonucu cezasının 5 aya indirildiği duyuruldu.

Giannakopoulos’un cezasının 30 Haziran’da sona ereceği belirtilirken, kendisine 60 bin Avro para cezası da verildiği vurgulandı.

Sosyal medyada Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile ilgili bir paylaşım yapan Giannakopoulos, Türk sporseverlerden tepki almıştı. Ardından Giannakopoulos Türk sporseverlere hakaretlerde bulunmuştu.