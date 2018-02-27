Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PFDK kararları federasyonun internet sitesinden açıklandı. Pazar günü Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği derbinin ardından her iki takımın teknik direktörüne de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle para cezası verildi. İki isme de 50’şer bin lira ceza kesildi.