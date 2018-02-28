Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Ataman’ın sözlerinden öne çıkanlar: Anadolu Efes’i önümüzdeki sezonlarda Dörtlü Final’de oynatmak için buradayım. Eskiden Anadolu Efes ligin en yüksek bütçesine sahip takımıydı, şimdi artık o özelliği kalmadı. Fenerbahçe yıllardır çok ciddi bir kadroyla yola çıkıyor. THY Avrupa Ligi’nde bu sezon favorim CSKA Moskova. Diğer takımlarda çok istikrar göremedim. Fenerbahçe Doğuş da yine Dörtlü Final’e kalır gibi duruyor. Obradovic benim saygı duyduğum bir antrenör. Biz de saygıyı hak eden bir teknik kadro, kulüp ve oyuncularız. Tepkim onaydı. Devam ettirmeyi düşünmüyorum. İlerleyen günlerde bu normale döner. G.Saray taraftarının bir kısmının tepkisi yönlendirmeydi. Kulübü yöneten bazı yöneticilere fazla güvendim sanırım. 2016’da millî takımdan ayrıldığımda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hem kulüp hem millî takım antrenörlüğünü eleştiriyordu. Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan’la görüşmüş ve prensipte anlaşmıştık. Tabii ki o kulübün (Fenerbahçe) ısrarla tavır koyması ve engel olması beni ciddi anlamda kırdı. Ayrıca benim millî takımdaki yardımcımla anlaşma sağlandığını gazeteden öğrenmek istemezdim.”