Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor adına 5 Mart 2018 tarihi önemli. Her anlamda... Evet akşam 3 puanlı sistemde bir maç oynanacak ama olası kayıp ve galibiyetler çok şey ifade edecek. Geçen haftayı Alanya galibiyetiyle kapatıp yılın ilk 3 puanını alan biraz olsun kötü gidişe son veren bordo-mavililerin rakibi Beşiktaş. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibini evinde misafir edecek Karadeniz ekibi adına tek ihtimalli bir mücadele olacak. Galibiyet yeniden Avrupa kupaları adına umut ışığını yakarken muhtemel beraberlik ve yenilgi hâli yönetimi de teknik ekibi de olumsuz anlamda etkileyecek. O sebeple çok keskin bir viraja giriyor Trabzonspor. Liderin 11 puan gerisine düşen Çalımbay’ın takımı kalan 11 hafta için umutlarını sürdürmek istiyor.



Kapılar kapandı

Teknik direktör Rıza Çalımbay adına da özel bir anlamı var maçın. Yıllardır formasını giydiği Beşiktaş’a karşı galibiyet arayacak Rıza Hoca. Süper Lig’de birçok takımda görev alan Çalımbay kariyerinde eski kulübüne karşı 30 maç yaptı. Ve bunlardan sadece 4’ünde galip gelirken 8 beraberlik ve 18 de yenilgi gördü. Profesyönelliğinden ve iş disiplininden taviz vermeyen tecrübeli teknik adam ilk çalışmasını da basına kapattı, rakip analizlerini takıma aktarmaya başladı.

Güveniyoruz

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, teknik ekibe ve takımına güveniyor. Alanya galibiyetinin kendilerine ilaç gibi geldiğini ifade eden Çubukçu “Takımımıza güveniyoruz. Burak gibi bir oyuncunun olmayışı önemli ama Rodallega olsun, N’Doye olsun, hangi futbolcu olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkacağız. Kaliteli bir takımız. Sonuçta 11 kaliteli oyuncumuz sahada olacak” ifadesini kullandı.

Kartalsever!

Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesinde çok önemli bir eksik var. Alanya maçının uzatmalarında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı. Bordo-mavililerin gol yükünü çeken skorer golcünün yerine kim oynayacak? Öne çıkan ve Türkiye’deki kariyerine bakıldığında şanslı bir isim var. Hugo Rodallega. Kolombiyalı oyuncu, Türkiye’deki 3 sezonda da Beşiktaş’a gol atmayı başardı. Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 5 lig maçında rakip fileleri tam 5 kere havalandırdı. Ligin ilk yarısındaki maçta beraberlik golünü kaydeden de Rodallega olmuştu.