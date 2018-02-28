Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki beklenen değişikliği gerçekleşti. Yeni sistem 2018-2021 yılları arasını kapsıyor. Şampiyonlar Ligi’ne 26, Avrupa Ligi’ne ise 17 takım doğrudan katılacak. Dev arenada Avrupa’nın 4 büyük ligi olan İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya’dan ligini ilk 4 içinde bitiren kulüpler direkt katılacak. Fransa ve Rusya ikişer temsilci gönderecek. Portekiz, Ukrayna ve Belçika ve biz ise direkt olarak sadece şampiyonları göndereceğiz. Buradaki ince ayrıntı ise büyük liglerdeki dev kulüpler büyük oranda ilk 4’e girip direkt katılım hakkı kazanacağı için ön elemelerde daha zayıf rakiplerle eşleşme şansımız olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanırsa bu hak Çekya şampiyonuna devredilecek. Avrupa Ligi’nde de aynı durum olursa bu hak Fransa Ligi 5’incisine geçecek. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen takım, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

4 TAKIM:

İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya.

2 TAKIM:

Fransa ve Rusya.

1 TAKIM:

Portekiz, Ukrayna, Belçika ve Türkiye.

UEFA AVRUPA LİGİ

2 TAKIM:

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa.

1 TAKIM:

Rusya, Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Çekya ve İsviçre.