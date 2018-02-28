Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş geçtiğimiz pazar günü müthiş bir oyunla 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe’yi yine devirmek istiyor. Siyah-beyazlılar tarihî rakibini yarın Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında bir kere daha misafir edecek. Dev kapışma öncesinde sabırsızlanan bir isim var: Anderson Talisca... Brezilyalı yıldız, Atiker Konyaspor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüş ve ligdeki Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti. Maçı tribünden izlerken yerinde duramayan Talisca, galibiyetten sonra en az sahadaki arkadaşları kadar mutluydu. Talisca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da coşkusunu göstermişti. Yıldız oyuncu yarın oynanacak derbide sahaya ilk 11’de çıkacak. Ricardo Quaresma’nın muhteşem oyununu 2 golle süslediği maçın ardından Talisca takım arkadaşına “Bu defa sıra bende” dedi.



Güneş de mutlu

Sambacı yıldız, trivela golünün yanı sıra göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan Quaresma ile yaptığı konuşmada “Pazar günü sen çok yoruldun. Fenerbahçe’yi bu defa bana bırak” dedi. Portekizli oyuncu bu teklife gülerek cevap verirken “Yeter ki yine kazanalım” ifadesini kullandı. Öte yandan Talisca’nın dönüşüne en çok sevinen isimlerden biri de teknik direktör Şenol Güneş. Yarınki derbide hücum çeşitliliği açısından bu defa eli daha kuvvetli olan tecrübeli çalıştırıcı, Talisca’nın da oynayacak olması sebebiyle Quaresma’nın yanı sıra Babel’i de daha etkili kullanabilecek. Pazar günkü maça göre hücuma bir oyuncu daha eklenince rakibe yapılan baskının daha kuvvetli olması bekleniyor. Böylelikle derbiyi iple çeken Talisca’nın gelişi, diğer takım arkadaşlarının da etkinliğini artıracak ve derbide favori yine Beşiktaş olacak.

Son talibi Monaco

Sezon sonunda Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek Anderson Talisca, Fransız temsilcisinin radarında. Beşiktaş'ta ikinci ve son kiralık sezonunu geçiren Brezilyalı yıldız hakkında önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz'de yayın yapmakta olan O Jogo gazetesi, dünkü sayısında Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki sezon Monaco'ya transfer olabileceğini okuyucularıyla paylaştı. Ligue 1'in son şampiyonu unvanıyla bu sezon Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim'in Talisca'yı kadrosunda görmek istediği ifade edilirken, menajer Jorge Mendes'in de bu transferin gerçekleşmesi için şimdiden Monaco ve Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica kulüplerinin temsilcileriyle görüşmelere başladığı öne sürüldü. Gazetenin haberinde ayrıca Talisca'ya Monaco'nun yanı sıra İngiltere ve Çin'den bazı kulüplerin talip olduğunun altı çizilirken, Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki futbolcunun bonservisini 31 Mayıs tarihine kadar satın alma opsiyonu bulunduğu hatırlatıldı.

Oğuzhan da hazır

Ligdeki derbide Pepe, Talisca ve Oğuzhan’ı kullanamayan Beşiktaş bu defa rakibini tam kadro bekleyecek. Pazar günü oynanan maçta grip olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan’ın iyileştiği öğrenildi. Kulüp doktoru Sarper Çetinkaya’dan yıldız oyuncu için bilgi isteyen teknik direktör Şenol Güneş’e olumlu rapor verildiği öğrenildi. Beşiktaş’ın 10 numarası şans verilmesi hâlinde yarınki derbide forma giyebilecek.

Derbinin hakemi Aydınus

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya olacak. Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 10 derbiyi yönetirken bu maçlarda her iki takım da dörter galibiyet yaşadı.