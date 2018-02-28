Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’de liderliğini koruyan Galatasaray, kupa yarı final ilk maçında da deplasmanda Akhisar’ı 3-1 yenerek finalin kapısını araladı. 5. dakikadaki Sinan’ın şutunda top kalecide kaldı. Galatasaray yüklenmeye devam ederken, bir yandan da basit hatalar takımın dengesini bozdu. Dakikalar 19’u gösterirken Akhisarlı Muğdat soldan süratle ilerleyip kaleye doğru orta-şut karışımı bir top gönderdi; Seleznov meşin yuvarlağa ayak koyarak fırsatçılığını konuşturdu: 1-0. Galatasaray’ın bu gole cevabı ise gecikmedi. Sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Belhanda’nın ortasını kaleci Fatih uzaklaştırmaya çalışırken top savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Ahmet Çalık maça eşitlik getirdi: 1-1. İlk yarının son bölümünde hakemin verdiği kararlar iki tarafı da memnun etmezken devre arasına gergin girildi.



Galibiyet hamlesi

İkinci yarıda iki takım da set hücumu kurmakta zorlanırken Galatasaray baskılı bir oyun sergileyemedi. 60’ta Soner’in kale önündeki şutunda Serdar Aziz son anda araya girdi. 63’te sarı-kırmızılıların sağdan kullandığı korner sonrası top Feghouli’nin önünde kaldı. Cezayirlinin sağ 90’a doğru vurduğu şutta top direğin hemen üstünden auta gitti. Maçın sonuna doğru Akhisar sağ kanattan etkili olmaya başladı. 73’te Muğdat’ın ortasında Serginho sert vurdu ama top az farkla auta çıktı. Galatasaray’da Fatih Terim galibiyet golü için Gomis’i oyuna alırken, Fransız yıldız 87’de Feghouli’ye adeta ‘al da at’ dedi ama Cezayirli kaleciye takıldı. Akabinde sağdan kullanılan kornerde sahneye Sinan Gümüş çıktı ve ön direkte kafayı vurdu: 2-1. Aslan, bu golle Akhisar’dan galibiyet çıkarmayı başararak finalin kapısını araladı.

Keyifli sonuç

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Oyun belki keyifli değildi ama sonuç keyifliydi” derken, “Rövanş öncesi tek farkla bile kazanmak önemli. Bu tip maçlarda forma veremediğim oyuncuları oynatma hakkım var, onların da oynama hakkı var. Şu an 19 kişiyiz ve bu 19 kişi içerisinde bazı oyuncularım hiç durmadan oynadı. Taraftarlarımız anlayış göstersin bazen böyle rotasyonlar görecekler” sözlerini kullandı. Süper Lig’de lider durumda bulunan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yarışına da değinen Fatih Hoca, “Lig yarışında daha önce 4 takım sonuna kadar götürür demiştim. Bugün biz lideriz, ümit ederim sezon sonuna kadar lider kalırız” şeklinde konuştu.

Kupa golcüsü Sinan

Sinan Gümüş dün kupada 6. golünü atmanın sevincini yaşadı. Futbolcu, “İkinci maç için çok iyi bir sonuç aldık. İnşallah Arena’daki rövanşı da kazanıp finale yükseliriz. Kimin oynadığının önemi yok, önemli olan kazanmak” değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk tribüne

Akhisar Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yarının bitiş düdüğü çaldıktan sonra kararlarını beğenmediği hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya yoğun itirazlarda bulundu. Buruk itirazlarını soyunma odası koridorlarına taşıyınca Uğurlu tarafından tribüne gönderildi.



UEFA’ya hazırlanıyoruz

G.Saray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, “İyi skor aldık, ikinci maça rahat çıkacağız” derken, “Kulübe ceza gelecek haberleri yapanlara üzülüyorum. Toplantıya ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Büyük bir ekip olarak UEFA’ya gideceğiz” açıklaması yaptı.



Hocamızın kararı

Formasını Linnes’e kaptıran dün ise on birde başlayan G.Saray’ın sağ beki Mariano, “Kazandık ve kendi sahamızda avantajlıyız” derken, “Her takımda farklı opsiyonlu oyuncular var. Hocamız seçimi hafta içi görerek yapıyor. Bugün ben yarın o oynar” açıklaması yaptı.

Çalık çok mutlu

Daha önce Östersunds’a gol atan Ahmet Çalık bu sezon 2. defa ağları havalandırırken, “Gol attığım için çok mutluyum. Takımıma katkı verebildiysem ne mutlu bana. İnşallah bu hafta Karabük’ü de deplasmanda yenerek, zirvede devam etmek istiyoruz” dedi.