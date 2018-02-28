Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon görülmemiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Zirve mücadelesi veren dört takım, haftalardır yarıştan kopmadan tampon tampona dizilmiş durumda. 23. haftada derbide Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi yenmesi, Başakşehir’in de evinde Gençlerbirliği’yle berabere kalması safların daha da sıklaşmasına sebep oldu. Lider Galatasaray ile Başakşehir 47, Beşiktaş ile Fenerbahçe de 44 puanla zorlu maratona devam ediyor. Ligde kalan 11 haftada da tablo değişmeyecek gibi görünüyor.



Üçü kupada da var

Uzun yıllar sonra 4 takım birden şampiyonluk yarışını nefes nefese sürdürürken, kazananı ‘fotofiniş’ belirleyecek gibi… Lider Galatasaray, kalan 11 rakibiyle ligin ilk yarısında yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Başakşehir 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi, Beşiktaş 4 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi, Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu dört takımdan Başakşehir haricindekiler aynı zamanda kupada da şampiyonluk yarışı içinde.