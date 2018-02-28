Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon başından bu yana Aykut Kocaman’ın yanında dimdik duran, Osmanlıspor maçı sonrası görevi bırakma kararı alan hocaya sahip çıkan Başkan Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası patladı. Beşiktaş karşısında sergilenen futbola isyan eden Yıldırım “Yenilgiyi anlarım ama bu kadar aciz kalmanın açıklaması olamaz” çıkışında bulundu. Kocaman’la konuşan Aziz Yıldırım “Biz sana ve bu takıma güvendik. Şampiyonluk inancımızı da koruyoruz. Ama bu futbol Fenerbahçe’ye yakışmıyor” dedi. Derbilerde mağlubiyetin olabileceğini belirten Yıldırım “Mücadele edersin, savaşırsın, şans rakipten yanadır, kaybedersin, bu olabilir. Ama böyle varlık göstermeden, mahkûm oynayarak kaybetmek Fenerbahçe’nin kabul edebileceği bir durum değil” sözleriyle tepki koydu.



Şampiyonluk borçluyuz

Şartlar ne olursa olsun, sahaya çıkan oyuncuların savaşmak zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Aziz Yıldırım “Bu şekilde kaybetmeyi camiaya açıklayamayız” diyerek Aykut Kocaman’dan bir an önce takımı toparlamasını istedi. Yıldırım’ın sert ikazından sonra oyuncularıyla bir toplantı yapan Aykut Hoca “Herkes kendine çekidüzen versin” uyarısı yaptı. Mağlubiyet sebebiyle ağızlarını bıçak açmayan futbolcularıyla birebir görüşmeler gerçekleştiren Kocaman “Sadece bir maç kaybettik. Hedeflerimizden sapmış değiliz. Kupadaki önceliğimiz ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek. Ligde ise 3 maçlık seride 9 puan almak. Bunun için de savaşmak zorundayız. Başınızı kaldırın ve işiniz motive olun. Bu camiaya şampiyonluk borçluyuz” diyerek hedef gösterdi.

Jannsen eve dönüyor

Hollanda basını Fenerbahçe’nin sakat golcüsü Vincent Janssen’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sakatlıklarla boğuşan ve dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Janssen’in yeni sezonda eve dönebileceği belirtildi. Tottenham’la 2020’ye kadar sözleşmesi olan Janssen’in adı Feyenoord ile anılıyor.



Giuliano inanıyor

F.Bahçe’nin maestrosu Giuliano, şampiyonluk inancını koruyor. Rus Sport Express’e konuşan sambacı, “Derbide stratejimiz iyi işlemedi ve yenildik. Ama şampiyonluk şansımız devam ediyor. Kafamızı yukarı kaldırmak ve mücadeleye devam etmek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Fernandao yanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş derbisinde attığı gol sonrası yaptığı çirkin hareketiyle gündeme oturan Fenerbahçe’nin golcüsü Fernandao hakkındaki kararını verdi! Açıklamaya göre Fernandao tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi! Brezilyalı oyuncuya 1-3 maç arası ceza gelmesi beklenirken, Fernandao kupa derbisinde büyük ihtimalle sahada olmayacak. Disiplin Kurulu, daha önce Beşiktaşlı Anderson Talisca’ya Volkan Demirel ile tartışırken yaptığı parmak hareketi sebebiyle 1 maç ceza kesmişti. Fernandao’nun karşı karşıya kaldığı ceza teknik direktör Aykut Kocaman’ı da zor durumda bıraktı. Van Persie’nin gönderilmesi, Janssen’in haftalardır sakat olmasıyla elinde forvet olarak sadece Fernandao ve Soldado kalan Kocaman, kupa derbisinde genellikle kulübede oturttuğu İspanyol oyuncuya sarılacak.,

Hırsımızla değil, aklımızla...

Ligde Beşiktaş’a teslim olan Fenerbahçe, kupa derbisinde kontrollü bir oyun planlıyor. Çift ayaklı mücadeleyi “180 dakikalık maç” olarak tanımlayan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularına, “Deplasmanda atacağımız bir gol, tur için çok değerli. Rövanşı da düşünerek temkinli bir oyun çıkarmamız gerek. Ligin rövanşı hırsına kapılırsak kupada hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Buna müsaade etmeyeceğiz” uyarısı yaptı. Takım disiplininden taviz vermeden oynamak zorunda olduklarını vurgulayan Kocaman “Lig maçını unutun. Başka bir kulvardayız. En büyük gücümüz takım olmamız. Bu sefer aynı hataları yapmayacağız ve istediğimizi alacağız” diyerek beyin yıkadı.

Ekici’ye yeşil ışık

Aykut Kocaman, sakatlıktan kurtulan Mehmet Ekici’ye ‘hazır ol’ talimatı verdi. Hücum hattında alternatif üretmeye çalışan Kocaman, kondisyon eksiğini gideren Ekici’yle yaptığı özel görüşmede “Şampiyonluğa yürürken sana ihtiyacımız var” derken, tecrübeli oyuncu her an oynamaya hazır olduğunu ifade etti.