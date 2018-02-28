Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Birmingham kentinde başlayacak organizasyonda 60 metre yarışında piste çıkacak olan milli sporcunun yarışı 3 Mart Cumartesi günü koşulacak. Salonda en iyi performansını bu sene İstanbul Indoor Cup’ta 6.55’le koşan Emre Zafer Barnes, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda da 60 metrede şampiyon olmayı başarmıştı.