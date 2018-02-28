Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alanda küçük kalelerle oynanan oyunla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.