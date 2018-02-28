Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa arenasındaki 615. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 614 karşılaşmada 339 galibiyet ve 275 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 367. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 366 karşılaşmada 182 galibiyet ve 184 yenilgi elde etti.

18 GALİBİYET, 7 MAĞLUBİYET

Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Olimpia Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 25 kez karşılaşırken, İstanbul temsilcisi 18 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında, 1996 yılında Koraç Kupası Finali’nde ilk maçı 76-68 kazanan Anadolu Efes, ikinci maçı 77-70 kaybetmesine rağmen kupayı kazanmayı başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada ise Efes 17 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 23. haftasında Anadolu Efes, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 86-70 mağlup olmuş, AX Armani Exchange Olimpia Milan ise Fenerbahçe Doğuş’a deplasmanda 89-70 yenilmişti. Euroleague’de 23. haftanın ardından Anadolu Efes 6 galibiyet ve 17 mağlubiyet ile 16. sırada, AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 7 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.