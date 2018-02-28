Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Mini mini bir kuş" şarkısının çalacağından kimsenin haberi yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum. Şenol Güneş ile hiçbir sorunum yok. Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yaplan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz. Şenol Güneş ile hiçbir problemimiz yok. İki sene daha gönül odaklı bir anlaşmamız var. Quaresma derbide çok istekliydi. Takımın kıvılcımını yakan isim oldu. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Spor Toto Süper Lig'i biz kazanacağız." (Milliyet)