"Mini mini bir kuş" şarkısının çalacağından kimsenin haberi yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Ligdeki çekişmenin sezon sonuna kadar devam edeceğine inanıyorum. Şenol Güneş ile hiçbir sorunum yok. Bizi içeriden yıkmak ve başarısız göstermek için yaplan spekülasyon olarak görüyorum. Sezon sonu şampiyon olmasak da Şenol Güneş ile devam edeceğiz. Şenol Güneş ile hiçbir problemimiz yok. İki sene daha gönül odaklı bir anlaşmamız var. Quaresma derbide çok istekliydi. Takımın kıvılcımını yakan isim oldu. Hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Spor Toto Süper Lig'i biz kazanacağız." (Milliyet)
Derbi sonrası 'Mini mini bir kuş' şarkısını çalan kişinin görevine son verildi
28.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe maçında "Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu" şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı.
Etiketler : Beşiktaş,Metin Albayrak,Fenerbahçe,
547061 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547061.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor - Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
23
11
5
7
26
22
4
38
6
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
7
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
8
Boluspor
23
10
4
9
30
22
8
34
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
Adanaspor
23
9
6
8
27
34
-7
33
11
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
12
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
13
BB Erzurumspor
23
7
9
7
27
26
1
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
16
Adana Demirspor
23
6
6
11
28
34
-6
24
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4