Albayrak, Cenk Tosun'un Everton'a adapte olacağını belirtirken kendisiyle görüştüklerini de açıkladı.
Albayrak'ın sözleri şöyle;
"Negredo çok iyi adapte oldu. Hem hoca olarak hem de yönetim olarak kendisinden mutluyuz. Cenk Tosun bizim evladımız. Bizim başımızın üzerinde yeri var. Cenk Tosun ile görüşüyoruz. 'Kapımız açık' demek kolay. Bunu diyerek futbolcuya iyilik yapılmaz. Kolay bir süreç değil, toparlayacaktır."
'Cenk Tosun'la görüşüyoruz...'
28.02.2018 - 17:00 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, gündemle ilgili açıklamalar yaptı.
Albayrak, Cenk Tosun'un Everton'a adapte olacağını belirtirken kendisiyle görüştüklerini de açıkladı.
Etiketler : Beşiktaş,Metin Albayrak,Cenk tosun,
547087 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547087.aspx
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30
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6
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35
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A.
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A.
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13
6
5
48
31
17
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5
6
37
22
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