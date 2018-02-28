Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak, Cenk Tosun'un Everton'a adapte olacağını belirtirken kendisiyle görüştüklerini de açıkladı.



Albayrak'ın sözleri şöyle;



"Negredo çok iyi adapte oldu. Hem hoca olarak hem de yönetim olarak kendisinden mutluyuz. Cenk Tosun bizim evladımız. Bizim başımızın üzerinde yeri var. Cenk Tosun ile görüşüyoruz. 'Kapımız açık' demek kolay. Bunu diyerek futbolcuya iyilik yapılmaz. Kolay bir süreç değil, toparlayacaktır."