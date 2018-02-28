Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 31 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ürettiği maçta, Brooklyn Nets'i 129-123 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasını kazandı. Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 31 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 12'nci, kariyerinde 67. kez "triple double"a imza attı.

Cavaliers'ta George Hill 26 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Kyle Korver 18 sayı ve Larry Nance 10 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu. Maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman ise 17 dakikada 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist üretti.

Nets cephesinde D'Angelo Russell 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Caris LeVert 18 sayı, DeMarre Carroll 16 sayı, 6 ribaunt ve Spencer Dinwiddie 11 sayı, 11 asistle mücadele etti.

Heat'i, Wade taşıdı

Miami Heat, Dwyane Wade'in bitime 5.9 saniye kala attığı basketle Philadelphia 76ers'ı 102-101 mağlup etti.

Ev sahibi Heat'in all-star gardı Wade, takımının son 17 sayısının 15'ine imza attığı mücadeleyi, 27 sayıyla tamamladı. Goran Dragic 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Hasan Whiteside ise 15 sayı, 11 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı.