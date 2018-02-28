Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'nın resmî internet sitesi, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan Beşiktaş ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayımladı.

"Beşiktaş, Bayern Münih karşısında gururu için oynayacak" başlığını kullanan UEFA, Siyah Beyazlılar'ın inanılmaz bir geri dönüş gerçekleştirememesi durumunda Avrupa defterini kapatacağını vurguladı.

HİÇBİR TAKIM 5-0'LIK MAĞLUBİYETTEN SONRA TURU GEÇEMEDİ

Allianz Arena'da oynanan ilk maçın detaylarının aktarıldığı haberde daha önce hiçbir kulübün UEFA organizasyonlarında 5-0'lık bir mağlubiyetten sonra turu geçemediği hatırlatıldı.

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Vodafone Park'ta oynanacak rövanş mücadelesi, 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.