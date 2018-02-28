Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki sezondur kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, kulübü Benfica ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.



Benfica, internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın 2019'da bitecek sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattıklarını açıkladı.



MONACO İLGİLENİYORDU

Beşiktaş'ın bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği Talisca ile Fransa Ligi takımlarından Monaco da ilgileniyordu.



24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 33 maça çıkarken 14 gol ve 3 asist kaydetti.