Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord, KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg'u konuk etti. Feyenoord, maçın 21'inci dakikasında Steven Berghuis'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Takımıyla ilk 11'de sahaya çıkan Van Persie, 60'ıncı dakikada futbol kariyerinin 300'üncü golünü atarak, Feyenoord'a 2-0'lık galibiyeti getirdi. Daha sonra Tonny Vilhena takımının 3'üncü golünü kaydederek, Feyenoord'u finale taşıyan galibiyete imza attı. Öte yandan, kupada oynanan diğer yarı final maçında AZ Alkmaar, Twente'yi 4-0 yenerek, finalde Feyenoord'un rakibi oldu.