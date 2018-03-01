Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresinde Lazio ile Milan gol atamayınca mücadele uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde de iki takım gol bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Lazio'ya 5-4 üstünlük sağlayan Milan, finale çıkan takım oldu. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada kaldı ve takımının 6. penaltı atışını gole çevirdi. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Lazio'yu penaltı atışlarıyla geçen Milan, finalde Juventus ile karşılaşacak.
İtalya Kupası'nda Juventus'un rakibi Milan
01.03.2018 - 02:37 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Kupası yarı finalinde golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Milan, deplasmanda Lazio'ya normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası 5-4 üstünlük kurarak finale yükseldi.
Etiketler : italya kupası,milan,juventus,
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23
8
5
10
36
40
-4
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Bursaspor
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23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
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23
6
3
14
35
45
-10
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5
6
12
23
33
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21
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5
5
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
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7
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5
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