Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresinde Lazio ile Milan gol atamayınca mücadele uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde de iki takım gol bulamadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Lazio'ya 5-4 üstünlük sağlayan Milan, finale çıkan takım oldu. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç boyunca sahada kaldı ve takımının 6. penaltı atışını gole çevirdi. Golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında Lazio'yu penaltı atışlarıyla geçen Milan, finalde Juventus ile karşılaşacak.