Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de pazartesi günü Beşiktaş’ı misafir edecek olan Trabzonspor’da rakip analizleri ve taktik uygulamalara başlandı. Hafta sonunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçını tribünde canlı olarak izleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularına bir takım uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlıların Quaresma ve Babel kanadını kullanarak sonuca gittiğini belirten tecrübeli teknik adam bu konuda hem sözlü anlatım yaptı sonrasında da uygulamalı çalışmalara geçti. Pas çalışmasının ardından yarı sahada gruplar hâlinde çift kale maç yapan bordo-mavililerde Çalımbay zaman zaman oyunu durdurarak siyah-beyazlıların kanat organizasyonlarına karşı nasıl tedbir alınacağını gösterdi.

60’tan sonraya dikkat!

Savunma oyuncularına büyük iş düştüğünü belirten Rıza Hoca, orta sahanın ve hücum oyuncularının arkadaşlarına yardım edip alanları kapatmaları gerektiğini söyledi. Bordo-mavililerin rakip analizine göre çalışması böyleydi ama kendi hücum planında ise defansın arkasına atılan toplar vardı. Bu konuda özellikle Abdülkadir Ömür, Sosa ve Yusuf Yazıcı gibi isimlere büyük iş düştüğü vurgulandı. Burak Yılmaz’ın yokluğunda forvet için Rodallega’yı hazırlayan ve zaman zaman özel görüşmeler de yapan Çalımbay’ın ayrıca Beşiktaş’ın kadro yapısının tecrübeli isimlerden kurulduğunu da belirterek 60’tan sonraki fizik gücüne dikkat çektiği öğrenildi.

7 eksikli çalışma

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Esteban, Mustafa, Abdürrahim, Sosa, Burak ile genç kaleci Arda katılmadı. Castillo takımdan ayrı çalıştı.

Kaptan Onur’dan çağrı

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak, Beşiktaş maçı öncesi taraftara seslendi. Çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını ve kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten tecrübeli eldiven “Taraftarın sonuna kadar arkamızda olmasını ve skor ne olursa olsun 90 dakika boyunca bizi desteklemesini istiyoruz” dedi.

Abdülkadir’e yakın takip

Özellikle ligin ikinci yarısında Trabzonspor’da süreklilik sağlayan ve sergilediği performansla takdir toplayan Abdülkadir Ömür, hayran kitlesini her geçen gün artırıyor. Bazı Avrupa kulüplerinin canlı olarak takibe aldığı genç oyuncunun her geçen maçta daha fazla dikkat çektiği ve ciddi bir piyasasının olduğu ifade ediliyor.