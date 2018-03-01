Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - M. Emin Uluç

Beşiktaş, geçtiğimiz pazar günü ligde mağlup ettiği Fenerbahçe’yi bugün kupada da devirmeye çalışacak. Ki geçen sezon kupanın rövanşını da (Vodafone’daki tek yenilgi) almak adına. Şenol Güneş kupa derbisinde rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkacak. Ancak bu defa yapılacak rotasyon, normal zamanda as oynayan oyuncuların ilk 11’e dönmesi şeklinde olacak. Cezaları sebebiyle pazar günü oynanan Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden takip eden Pepe ve Talisca bu akşam sahada olacak. Defans hattını Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Caner’den oluşturacak olan Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’ye atılan son iki golün hazırlayıcısı İspanyol yıldız Negredo’ya da bu akşam ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe cephesinde ise teknik direktör Aykut Kocaman faktörü sebebiyle “sakinlik” söz konusu. Her ne kadar ligde mağlup olunsa ve puanlar eşitlense de. İki kulvarda da yoluna devam etmek ve iddiasını sürdürmek isteyen Kanarya, geçen sezon elde ettiği başarıyı (Robin van Persie’nin golüyle 1-0 kazanmıştı) tekrarlamak ve Vodafone Park’tan iyi bir sonuçla Kadıköy’e dönme düşüncesinde. Sarı-lacivertlilerin kupadaki performansı da dikkat çekici. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 16 maçı kaybetmeyen sarı-lacivertliler, geçen sezon yarı finalde Başakşehir’e penaltılarla elenmişti. Kanarya, kupadaki son deplasman yenilgisini ise 7 sezon önce Yeni Malatyaspor karşısında almıştı.

EN AZ İKİ FARK

Süper Lig’deki derbide Fenerbahçe’yi üstün bir oyunla mağlup eden Beşiktaş’ın, bu akşam en büyük kozu yine hocası Şenol Güneş olacak. Ligdeki maçta yaptığı hamlelerle zaferi getiren isim olan başarılı çalıştırıcı, kupa derbisinde yine tecrübesini konuşturmaya çalışacak. Kadıköy’de rövanş maçına avantajlı çıkmanın hesaplarını yapan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularından net bir galibiyet istedi. En az iki farklı kazanmayı istediğini öğrencilerine aktaran Güneş’in “Savunmamızı sağlam tuttuğumuz sürece sıkıntı yaşamayız. Golü erken bulamazsak panik yapmayın yoksa kendi futbolumuzu oynayamayız. Taraftar gücü arkamızda olacak. Sabırlı olun, gol ve goller için önünüzde 90 dakika olacak” dediği öğrenildi.

Q7 MOTİVE ETTİ

Rüzgârı arkasına alan Beşiktaş’ta futbolcuların öz güveni de bir hayli yüksek. Cezalı yıldızlar Pepe ve Talisca’nın da takıma dönecek olması sebebiyle siyah-beyazlı oyuncular kupa derbisi öncesi kendinden daha emin. Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında yaptıkları maç değerlendirmelerinde Fenerbahçe’ye hiç şans tanımıyor. Derbide ortaya koyduğu muhteşem performans ve attığı iki golle yıldızlaşan Quaresma’nın takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada “Pazar günü onlardan ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Kupa maçında da bu üstünlüğümüzü göstermememiz için bir sebep yok. Eğer kendimiz gibi oynarsak ikinci maçta da rahat bir şekilde yeneriz” sözleriyle takım arkadaşlarını motive ettiği aktarıldı.

"TEKMEYE KAFA ATARIM"

Performansı giderek yükselen Gary Medel, Beşiktaş Dergisi mart sayısının kapağında yer aldı. Özel açıklamalarda bulunan Şilili yıldız gözü kara bir futbol anlayışının olduğunu söyledi. Sahaya çıktığında bambaşka bir kimliğe büründüğünü belirten Medel “Tribünlerde futbola acıkmış olan binlerce taraftar var. Onları nasıl doyuracaksın? Ölümüne oynamakla... Kendini tüm benliğiyle bu spora veren ve gerektiğinde tekmelere kafa atabilecek bir futbol anlayışım var” dedi. Yıldız oyuncu ayrıca eşi ve çocuklarıyla İstanbul’da yaşamaktan keyif aldığını sözlerine ekledi.

BU DEFA BAŞKA

Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe, yine bir Beşiktaş maçında ayağa kalkmayı planlıyor. Pazar gününden bu yana futbolcularını hem fiziksel hem de mental olarak derbiye hazırlamaya çalışan teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularına çifte kupa hedefi koydu. Aykut Hoca “Sıkıntılı başladığımız sezonu muhteşem bir şekilde bitirmek bizim elimizde. Yapmamız gereken Fenerbahçe gibi oynamak. Takım olduğumuzda bizi kimse deviremez” diyerek oyuncularını motive etti. Beşiktaş’ın, ligdeki maçın coşkusuyla mücadele edeceğini vurgulayan tecrübeli teknik adam “Ancak bu lig mücadelesi değil. Sabırlı ve disiplinli oynayarak avantajı elimize almamız gerek. Kadıköy’de her şey daha kolay olacak” uyarısında bulundu.

ON NUMARA DÖNÜŞ

Ligdeki maçla ilgili hazırladığı detaylı analizle oyuncularına tek tek anlatan Kocaman “Beşiktaş çok iyi oynadığı için değil, biz gerçek kimliğimizden uzaklaştığımız için kaybettik. Buna bir daha izin veremeyiz” derken kadroda detaylı bir rotasyon yapma kararı aldı. Hafta sonundaki Akhisar mücadelesini de düşünerek değişiklik yapacak olan Kocaman, kaleyi Volkan’a teslim ederken savunma hattını da değiştirecek. Sakat olan İsmail’in yanı sıra Isla ve Neto da kızağa çekilecek. Defansta Şener, Skrtel, Neustädter, Hasan dörtlüsün önlerinde, Mehmet Topal-Josef ikilisi olacak. Genelde yedek başlayan Valbuena ise on numara pozisyonunda ilk 11’e dönecek.

FERNANDAO'YA 2 MAÇ CEZA

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe’nin golünü atan ve sonrasında sevinirken yaptığı hareketler sebebiyle PFDK’ya sevk edilen Fernandao’nun cezası belli oldu: 2 maç. Futbolcuya 13 bin lira da para cezası kesildi. F.Bahçe ceza indirimi için Tahkim’e başvurma kararı aldı. Gerekçe olarak cezanın oy birliğiyle alınmadığı ve hareketin bir kişiye karşı yapılmadığından ‘sportmenlik dışı hareket’ kapsamına alınması gerektiği belirtilecek. Benzer kararlar emsal gösterilerek cezanın 1 maça düşürülmesinin isteneceği ifade edildi.

TALİSCA YENİLEDİ Mİ?

Portekiz basını Benfica’nın Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzattığını iddia etti. Kulüp yetkililerince de doğrulandığı belirtilen yeni sözleşmenin 2020 yılında biteceği ifade edildi. Sözleşmenin daha önce de uzatıldığı iddia edilmiş fakat Talisca tarafından yalanlanmıştı.

YILDIRIM: BİZE YORULMAK YOK

Başkanlıkta 20. yılını dolduran Aziz Yıldırım, dergide duygusal bir yazı kaleme aldı. Başkan, daha güçlü Fenerbahçe hayalini, 1990-91’de Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldukları maçta kurmaya başladığını ve 1998 Şubat’ında yola çıktığını ve hiç yılgınlık duymadığını ifade etti.

KUŞ ŞARKISI POLEMİĞİ

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe maçı sonrası stat hoparlörlerinden “Mini mini bir kuş donmuştu” şarkısını çalan kişinin görevine son verildiğini açıkladı. İletişimden Sorumlu Yönetici Candaş Tolga Işık ise, “Şarkı bilgim dahilinde çalındı, işten çıkarma yok” açıklaması yaptı.

LENS'İN TAPUSU ALINDI

Beşiktaş, satın alma opsiyonuyla Sunderland’dan kiraladığı Jeremain Lens’in bonservisini aldı. Senelik 2 milyon 250 bin avro alan ve 2022’ye kadar mukavelesi olan Hollandalı oyuncunun satın alma opsiyonu 4 milyon 89 bin avroydu. KAP’a yaptığı açıklamada satın alma opsiyonunun kullandığı duyuruldu.

VALBUENA'NIN İDDİASI

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, şampiyonluk inancını koruyor. Tecrübeli oyuncu “Beşiktaş mağlubiyeti bizi etkilememeli. Fenerbahçe’nin şampiyon olmaya ihtiyacı var. 4. yıldızı takabilmek çok önemli bir hedef. Hem ligde hem de kupada hedefe ulaşabilecek güce sahibiz” ifadesini kullandı.

"LİG BİZİM, KUPA BİZİM"

Fenerbahçeli futbolcular, çifte kupa için yemin etti. Kaptan Volkan Demirel’in organize ettiği toplantıda bir araya gelen sarı-lacivertliler, hem lig hem de kupada zafere ulaşmalarının tamamen kendilerine bağlı olduğunu belirtirken, birbirlerine söz verdi. Fenerbahçe, çifte kupayı en son 1982-1983 sezonunda kazanmıştı.