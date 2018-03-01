Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Stadyum Müzesi’nin resmî açılışı, dün gerçekleşti. Başkan Mustafa Cengiz, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski başkan Dursun Özbek törende bizzat bulundu. Güne damga vuran isim ise eski başkan Dursun Özbek’ti. Yaklaşık bir buçuk ay önce başkanlığı devreden Dursun Özbek, UEFA görüşmesi ve Mali Kongre öncesi öz güveninin yüksek olduğunu ispatlarcasına açıklamalarda bulundu. Mayıs ayındaki seçimle ilgili “Aday olacak mısınız?” yönündeki soruyu cevaplayan Özbek, “20 seneden beri Galatasaray’a hizmet eden bir Galatasaraylıyım. Bugün müzenin açılışı için buradayız. Galatasaray’a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız. Galatasaray’da yoluna koyulması gereken işler var. Biraz sonra da başkanlarla beraber toplanacağız. Bu konuda herkesin fikriyle, ne yapacağını yeni yönetime aktarması lazım” ifadelerini kullandı.

Projeler anlatılmalı

UEFA ile yapılacak görüşmeyle ilgili konuşan Dursun Özbek, “UEFA, FFP prosedürleri gereği bir davetiye çıkarmıştır. Geçtiğimiz yıl da ben 2 sefer bu konuyla ilgili UEFA’yı ziyaret ettim. O dönemde Galatasaray’ın mali bağımsızlığının, mali yapısının düzelmesine yönelik Riva ve Florya projelerini anlattım. O gün hayata geçmemişti. Dolayısıyla devlet desteği olan bu projelerin, Galatasaray’ın mali yapısına bir katkı vereceği büyük bir gerçek. Bu UEFA’ya anlatılan projeler şimdi hayata geçti. Bugün yapılması gereken bunları gidip UEFA’ya anlatmak. Bu manada da Galatasaray’ın hayal ettiği mali bağımsızlık yapısına kavuştuğunu anlatmak gerekiyor” dedi. Mustafa Cengiz’in, ‘Kasanın bu kadar boş olduğunu bilmiyordum’ açıklaması sorulan Özbek, “Bu konuları birebir konuşmakta fayda var” cevabını verdi.

Denayer ısınma turunda

Galatasaray, Akhisar dönüşü hız kesmeden Karabük maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda her oyuncuya özel bireysel egzersizler yapıldı. Akhisarspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncuların salonda yenilenme; diğer oyuncular üst vücut ve çabuk kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Cedric Carrasso, ameliyatının birinci haftası sonunda saha çalışmalarına başladı. Eren Derdiyok, tedavisinin ardından günü salonda kuvvet çalışmasıyla tamamladı. Jason Denayer, ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.