Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.



REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 23 haftalık periyodu 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Fenerbahçe Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 14'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Real Madrid ise averajla dördüncü sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid 79-77 kazanmıştı.



REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Doğuş'un İspanya'da Real Madrid ile karşılaşacağı mücadele 2 Mart Cuma günü 23:00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD3'ten yayınlanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

1 Mart Perşembe:

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes

23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)

2 Mart Cuma:

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

