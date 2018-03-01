Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan Rapaic... 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı, Galatasaray'ın Süper Lig'e koyduğu 4 yıllık ambargoya son veren isimlerinden birisi oldu... Hala ‘Baba’ diye andığı Mustafa Denizli sonrası göreve gelen Werner Lorant ile yıldızı barışmadığı için Türkiye serüveni sona eren Rapaic, taraftarların gönlünde taht kurarak, gitmişti. Bugünlerde oğlu Boris, F.Bahçe’nin U22 takımında attığı gollerle yeniden Rapaic adını gündeme taşıyor. Hırvat futbolunun unutulmaz ismi Türkiye’yi ve Türk futbolunu anlattı... İşte o sözler...

ÇOK MUTLUYUM, İNSANLAR GÜLÜYOR

Batıdaki televizyonlara bakarsanız Türkiye’de büyük bir savaş var ama bu gerçeği yansıtmıyor. Türkiye’de yaşananlar, Avrupa’da olsa yer yerinden oynar, insanlar sokağa çıkmazdı. Ama Türk insanı ülkesine ve devletine güveniyor. Bakın sokaklara, insanlar gülüyor. Hayata dört elle sarılıyor. Ben de burada çok mutluyum. Eto’o kaç yıldır burada yaşıyor, Pepe sezon başı geldi. Sneijder istemeye istemeye gitti. Keza Van Persie aynı şekilde…

YILDIZLAR GELMEK İÇİN CAN ATIYOR

Piyasanın içinde olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim; Türkiye, Avrupa’nın önde gelen liglerinden birisine sahip. Mesela İtalya, futbolda 1990-2000 arası inanılmaz bir noktadaydı. Ancak şimdi o günlerini arıyorlar. Türkiye Ligi ise finansal açıdan güçlü, güven veren bir ülke. Avrupa’da yıldız futbolcular buraya gelmek için can atıyor. (Sabah)