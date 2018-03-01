Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için arayışlara başlayan G.Saray yönetimi savunmaya takviye yapmak için ilk adayını belirledi.

ALINACAK İKİ İSİMDEN BİRİ MARÇAL



Sezon sonunda Latovlevici ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, kiralık olarak oynayan Nagatomu'yu da gelecek yıl kadroda tutmayacak. Terim'in isteği doğrultusunda Olympique Lyon'da forma giyen Marçal ile görüşmeler başladı. Sarı kırmızı ekibin görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın sol bek mevki için Marçal'dan sonra yöneleceği diğer isim ise Asamoah olacak. Sarı-kırmızılı kulüp Asamoah'ı alırsa, Marçal-Asamoah ikilisiyle sol bek transferini kapatacak.

SÜPER LİG TECRÜBESİ VAR

2015/16 sezonunda Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı Marçal, 4.5 milyon euro karşılığında Benfica'dan Olympique Lyon'a transfer olmuştu. Bu sezon Lyon formasıyla 24 maça çıkan Marçal, gol atma başarısı gözteremezken 3 asistlik performans sergiledi.