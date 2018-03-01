Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle detayları burada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, Bursaspor deplasmanına konuk oluyor. Peki Bursa Kayseri maçı canlı skor kaç kaç? İşte Bursaspor Kayserispor canlı anlatımı ile ilgili detaylar... Ligde oynadığı 23 maçın ardından 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 27 puanla 12. sırada bulunan Bursaspor, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 38 puanla 5. sırada yer alan ligin flaş ekibi Kayserispor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Bursaspor, kötü gidişe bir dur demek için Kayserispor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ligde aldığı sonuçlarla tüm dikkatleri üstüne çeken Kayserispor ise Bursa deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Bursaspor Kayserispor maçı Cuma 20:30'dan itibaren turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak Bursaspor Kayserispor maçı, 20:30'da başlayacak. Maçın canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

BURSASPOR, KAYSERİSPOR MAÇINA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, 6'ya 2 pas-pres oyunu ve taktik çalışma ile sona erdi.

Antrenmanın ardından yeşil-beyazlılar, Özlüce Tesisleri'nde kampa girdi.

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

- Ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Trabzonspor-Beşiktaş maçını Halis Özkahya yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçında hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Ali Palabıyık

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

4 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: Arda Kardeşler

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

5 Mart Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Halis Özkahya