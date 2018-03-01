Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı final ilk kaçında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde iki ekibin de takım otobüsleri müsabakanın oynanacağı Vodafone Park’a geldi. Takımların stada gelişi sırasında hiçbir olay yaşanmadı.