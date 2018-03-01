Ziraat Türkiye Kupası Yarı final ilk kaçında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde iki ekibin de takım otobüsleri müsabakanın oynanacağı Vodafone Park’a geldi. Takımların stada gelişi sırasında hiçbir olay yaşanmadı.