Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado kupa maçlarında görev yapıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Villareal’den transfer ettiği Soldado’ya Teknik Direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans veriyor. Roberto Soldado ZTK’da forma giydiği 3 maçta 2 gol atarak takımını kupa maçlarında galibiyete taşımış ve gösterdiği performansla taraftarını mest etmişti.
Kupada tercih Soldado
01.03.2018 - 21:05 | Son Güncelleme: 01.03.2018 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin forvet hattındaki tercihi Roberto Soldado.
Etiketler : soldado,türkiye kupası,fenerbahçe,beşiktaş,
547377 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547377.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor - Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
6
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
7
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
8
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
11
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
12
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
13
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Adana Demirspor
24
7
6
11
30
35
-5
27
16
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4