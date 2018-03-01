Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado kupa maçlarında görev yapıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Villareal’den transfer ettiği Soldado’ya Teknik Direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans veriyor. Roberto Soldado ZTK’da forma giydiği 3 maçta 2 gol atarak takımını kupa maçlarında galibiyete taşımış ve gösterdiği performansla taraftarını mest etmişti.