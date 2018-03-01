Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti ve golleri izle haberi ile birlikteyiz. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? gibi merak ettiklerinize buradan ulaşabilirsiniz. Kupada yarı final heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, ligde hafta sonu ağırladığı Fenerbahçe ile yine Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? gibi sorulara cevap arıyorsanız haberimize bakmanız yeterlidir. Süper Lig’de hafta sonu kozlarını paylaşan ve Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 gibi farklı skorla kaybeden Fenerbahçe, Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında yine Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın konuğu oldu. Gergin geçen mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak avantajı eline aldı. Karşılaşmada Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Volkan Demirel kırmızı kart görürken Beşiktaş'tan Quaresma kırmızı kart gördü. Peki Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ 2-2 FENERBAHÇE MAÇI [GENİŞ ÖZET]

M.S. Maçta son düdük geliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak avantajı eline alıyor.

99'Tosic'in sol kanattan içeri doldurduğu topta Kameni topa yükseldi ama orada bir darbe aldı ve Kamerunlu kaleci kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Fenerbahçe kendi kale önünden serbest vuruş kullanacak.

98'Beşiktaş son dakikalarda sol kanattan Caner'le sık sık orta yaptı ama Fenerbahçe savunması bu topları rahat bir şekilde savuşturdu.

97'Caner sol kanattan orta yapmak isterken Şener topa ayak koydu ve Beşiktaş yine korner kazandı. Köşe vuruşunda Mehmet Topal topu kafayla tekrar kornere yolladı.

96'Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Neustadter kafayla karşıladı.

96'Josef de Souza rakip yarı alanda bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama hakem, öncesinde onun Tolgay'a yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi.

95'Fenerbahçe kendi yarı sahasına kapandı. Caner soldan orta yaptı ama savunmaya çarpan top Kameni'de kaldı. Devamında Caner soldan bir orta daha yaptı ama Skrtel kornere gönderdi.

94'Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Caner'in yaptığı ortayı Josef karşıladı. Beşiktaş tüm hatlarıyla yükleniyor.

93'Oğuzhan'ın pasında ceza alanı içindeki Talisca topla buluştu, açı ararken topu ayağından aştı ve Skrtel topu uzaklaştırdı.

92'Fenerbahçe 9 kişi kaldığından bu yana karşılaşmada rakip kaleye gidemiyor. Beşiktaş uzun toplarla rakip savunmada boşluk arıyor.

91'Karşılaşmanın son bölümünde Dusko Tosic de sarı kart gördü.

90'Karşılaşmanın sonuna 10 dakikalık kayıp süre eklendi.

89'Oğuzhan'ın yerden ceza alanına gönderdiği klas ara pasında Negredo topa hareketlendi ancak hızlı giden top dışarı çıktı.

87'KAÇTI! Ceza sahası çizgisi üzerinde sert bir şut çeken Babel gole yaklaştı ancak savunmaya çarpan top üstten az farkla dışarı çıktı.

87'Caner Erkin sol kanattan içeri girdi, çizgiye inip pasını çıkardı ama Oğuzhan'dan önce savunma araya girdi.

86'2-2'den sonra oyun şimdilik biraz duruldu. İki takım da dikkatli oynamaya gayret ediyor.

82'GOL Beşiktaş beraberliği buldu! Caner'in soldan ortasında Talisca kafayı vurdu, Hasan Ali'ye çarpan top ağlarla buluştu. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 2-2'yi buldu!

80'Uzun süreli bekleyişin ardından oyun yeniden başladı.

77'Fenerbahçe'nin bir oyuncu değişiklik hakkı daha var. Birazdan Kameni oyuna girecek.

77'İlk yarıda sarı kart gören Volkan Demirel, Babel'in kafa vuruşundan sonra hakeme itirazda bulundu ve ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Fenerbahçe, 9 kişi kaldı.

75'Talisca'nın sol kanattan yaptığı ortada Babel kafayı vurdu ama top üstten auta çıktı.

74'Şener sağ kanatta iki rakibini çalımladı, çizgiye inmek isterken top hızlı gitti ve auta çıktı.

73'Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Soldado, yerini Valbuena'ya bıraktı.

71'Mehmet Topal ile Pepe'nin tedavisi tamamlandı. İki oyuncu da oyuna devam edebilecek.

70'Pepe ile Mehmet Topal'ın tedavisi oyun içinde devam ediyor. Fenerbahçe'de Valbuena oyuna girme hazırlıkları yapıyor.

69'Mehmet Topal ile Pepe ikili mücadelede çarpıştı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Mehmet Topal'ın durumu ciddi gibi gözüküyor.

67'Caner'in sol kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi, Volkan topu kornere tokatladı.

67'Caner Erkin sol kanattan serbest vuruş kullandı. Caner'in ortasını Dirar uzaklaştırdı, gelişine Tolgay vurdu ama top auta gitti.

66'Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Talisca doğrudan kaleyi düşündü ama iyi yer tutan Volkan tek hamlede topu kontrol etti.

66'Fenerbahçe'de günün etkili isimlerinden Mehmet Ekici, yerini Dirar'a bıraktı. Ekici'nin sarı kartı da vardı.

64'Neustadter'in Talisca'ya yaptığı faul sonrası Beşiktaş, ceza sahası dışında sol çaprazdan duran top kazandı.

63'Fenerbahçe savunmasının yaptığı top kaybında topla buluşan Babel, sol kanatta topla birlikte hareket ederken pasını ceza alanı dışındaki Tolgay'a gönderdi ama savunma Tolgay'dan önce araya girdi.

62'Fenerbahçe uzun süreli paslaşmalarla atak geliştirdi. Aatif ceza alanına hızla girdi, ardından ona yatarak müdahale geldi ve penaltı bekledi ama Fırat Aydınus devam kararı verdi.

60'Babel'in pasında Medel, ceza sahası dışından topa gelişine çok sert bir şut gönderdi ama top farklı bir şekilde üstten auta gitti.

59'Fenerbahçe sol kanattan hücum ederken Josef de Souza, Pepe tarafından faule maruz kaldı ve konuk ekip serbest vuruş kazandı. Pepe ise sarı kart gördü.

56'Oyunun ikinci yarısı sürekli çalan faul düdükleri ve yüksek tansiyon nedeniyle sık sık duruyor.

55'VOLKAN'DA KALDI! Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Volkan topu yatarak aldı ama ardından sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri Volkan için oyun alanında.

54'Derbide tansiyon çok yükseldi. Oyun yeniden başladı ama Şener, Tosic'e sert bir müdahalede bulundu ve Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kazandı.

54'Tartışmaların ardından Mehmet Ekici de sarı kart gördü.

52'Teknik Direktör Aykut Kocaman olay yerine kadar gelip Volkan'ı sakinleştirdi ve kalesine gönderdi. Ortam yavaş yavaş sakinleşiyor.

52'Oyuna henüz ikinci yarıda giren Quaresma, topsuz alanda Josef'e yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

51'Maçta ortalık karıştı. Yedek kulübesindeki oyuncular bile oyun alanına girdi. İki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik var.

50'Tosic'in ceza alanına şişirdiği topta Negredo sol çizgide topa vurdu ama yan ağları geçemedi.

49'Aatif ile Medel ikili mücadeleye girdi ve Şilili oyuncu sakatlanarak yerde kaldı. Beşiktaş, rakip yarı alanın ilk metrelerinden serbest vuruş kazandı.

48'İlk yarının son düdüğü geldi! Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde kapatıyor.

47'Hakem Fırat Aydınus, oyunu soğuttuğu gerekçesiyle Volkan'ı uyardı. Volkan Demirel'in ilk yarıdan sarı kartı bulunuyor.

45'İlk yarının son düdüğü geldi! Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde kapatıyor.

​45'Atılan ikinci golün ardından taraftarlara kadar giden Volkan Demirel sarı kart gördü.

45'GOL Mehmet Ekici'nin pasında Şener ceza alanı içinden vuruşunu yaptı, kaleciyi geçen top ağlarla buluşmadan Vida tarafından uzaklaştırıldı ama çizgiyi geçen top GOL olarak değer kazandı. Fenerbahçe deplasmanda 2-1 önde!

45'Gary Medel, Mehmet Ekici'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

44'KIRMIZI KART! Topsuz alanda Hasan Ali ile Tolgay arasında çıkan tartışmada Alper, Tolgay'ı ittirdi ve olay yerine gelen hakem, Alper'e önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı gösterdi. Fenerbahçe 10 kişi!

42'Aatif cepheden ceza alanına ilerledi, açıyı bulup şutunu gönderdi ama etkisiz giden top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

41'MÜKEMMEL KURTARIŞ! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeri yapılan ortaya Talisca ayağıyla gelişine sert bir şut gönderdi ama kaleci Volkan aynı güzellikte topu çeldi. Devamında Beşiktaş korner kazandı ama iyi değerlendiremedi ve atak bitti.

39'Fenerbahçe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşu savunmadan döndü. Ardından Beşiktaş kontra atağa çıkmak isterken Alper arkadan faul yaptı ve atağı kesti ama bu faul sonrasında sarı kart gördü.

37'Fenerbahçe bu dakikada çok etkili geldi. Aatif sol çizgide rakiplerini bir bir geçip topu sağ kanata gönderdi. Şener topla buluşup çizgiye indi, vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

36'Beşiktaş sağ kanattan Caner'le köşe vuruşu kullandı. Onun içeri göndermek istediği ortayı ön direkte Alper karşıladı.

35'DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan başlayan Beşiktaş atağında Negredo, ceza sahası içinde topla buluşup pasını uygun durumdaki Caner'e aktardı. Caner Erkin'in kaleye yolladığı şut yan direkten döndü.

34'Fenerbahçe Alper ile bu kez sağ kanattan atak geliştirdi. Alper'in çizgiye inip içeri gönderdiği ortayı Medel karşıladı.

32'Gökhan Gönül sağ kanatta Mehmet Ekici'den topu almak için büyük çaba harcadı. Devamında Gökhan, Mehmet'e faul yaptı ve atak sona erdi.

30'Sol kanatta Pepe ile Soldado sık sık ikili mücadeleye giriyor. Yine ikili bir pozisyonda mücadeleye girdi, Pepe'nin lehine faul düdüğü çaldı.

28'AZ FARKLA! Fenerbahçe etkili geldi. Sağdan Şener'in yaptığı orta savunmadan dönerken top, ceza sahası dışındaki Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Onun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

27'Fenerbahçeli Alper Potuk hızla ceza sahasına girip sol ayağıyla şutunu gönderdi ama Pepe'ye çarpan top kornere çıktı.

26'Fenerbahçe atağında Pepe'nin müdahalesiyle Soldado yerde kaldı. Hem Talisca hem de Soldado şu anda yerde. Fenerbahçe kulübesi, Soldado'nun yerde kalmasının ardından ayağa kalktı.

25'Şu ana dek iyi bir performans sergileyen Talisca, sağ çaprazdan içeri girdi ve ceza sahası dışından şutunu gönderdi ama top, Josef'ten döndü. Bu pozisyonun ardından Talisca kendini yere bıraktı.

24'Gökhan Gönül sağ kanattan Fenerbahçe ceza sahasına ortayı kesti, Şener topu kafayla uzaklaştırdı. Öncesinde ikili mücadelede Caner'in faul yaptığı tespit edildi.

23'Karşılıklı gollerin ardından oyun temposu bu dakikalarda bir nebze düştü.

22'Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Tosic, ceza alanına sert bir pas gönderdi ancak Negredo'dan önce savunma araya girip topu uzaklaştırdı.

20'KAÇTI! Beşiktaş'ta sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortası kafalardan sekti, Negredo'nun gelişine vuruşunda top farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

19'Mehmet Ekici, Jeremain Lens'e faul yaptı ve Beşiktaş, sağ kanattan duran top kazandı.

18'Karşılaşmanın henüz ilk bölümünde iki GOL birden geldi. İki takımın İspanyol golcüleri sahnede.

17'Asist Mehmet Topal

17'GOL Fenerbahçe'nin beraberlik golü gecikmedi. Mehmet Topal'ın ceza alanına havadan gönderdiği pasta Soldado, sol çaprazda gelişine topa vurdu ve topu filelerle buluşturdu. Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 1-1'lik eşitliği yakaladı.

15'Beşiktaş'ın soldan gerçekleşen atağında Dusko Tosic'in ortası kaleci Volkan'da kaldı.

14'Alvaro Negredo bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 7. golünü kaydetti.

14'GOL! Beşiktaş derbide golü buldu. Talisca'nın sol kanattan ortaya gönderdiği mükemmel pasta Negredo topla buluştu, kaleci Volkan'ı geçti ve boş kaleye topu gönderdi. İspanyol yıldızın golüyle Beşiktaş 1-0 önde.

11'Alper Potuk rakip yarı alanda Pepe ile ikili mücadeleye girdi ve Portekizli oyuncudan topu kazanıp bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat öncesinde Alper için ofsayt bayrağı kalktı.

9'Karşılaşmada ilk 10 dakikalık zaman dilimi geride kaldı. Oyun temposu yüksek ancak iki takımın da şu ana dek GOL pozisyonu yok.

8'Sağ kanattan başlayan Beşiktaş atağında Gökhan Gönül pasını aktardı ama top, Lens'in ayağının altından geçti ve sarı-lacivertliler topu kazandı.

5'Uzun süreli paslaşmaların ardından sağ kanattan atak geliştiren Fenerbahçe'de Şener'in sol ayakla içeri gönderdiği ortayı Pepe kafayla karşıladı.

4'Aatif'ın sağdan klas ara pasında Alper ceza alanı içinde topla buluştu, sağ çizgiye inip pasını çıkardı ama orada hiçbir takım arkadaşı olmayınca Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.

2'İlk şut Beşiktaş'tan geldi. Talisca'nın pasında topla buluşan Caner Erkin topu doğrudan kaleye gönderdi ancak Volkan topu rahat kontrol etti.

1'Karşılaşmanın ilk atağı Beşiktaş'tan geldi. Sağ kanattan üst üste kullanılan taç atışlarının ardından top kornere gitti fakat Beşiktaş, köşe vuruşunu paslaşarak kullanınca topu kaybetti.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner Erkin, Talisca, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

VOLKAN DEMİREL OYUNDAN ATILDI

Fenerbahçe’de Volkan Demirel hakeme itirazları sonucunda ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe’de Volkan Demirel ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. İlk sarı kartını Şener’in attığı golde sevinç esnasında gören Volkan Demirel, ikinci sarı kartını ise 76. dakikada yaptığı itirazla gördü. Talisca’nın pozisyonunda topun dışarıdan çevrildiği için hakeme doğru koşan Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus tarafından ikinci sarı kartla oyun dışında bırakıldı.

VODAFONE PARK’TA GERGİNLİK

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Quaresma ile Josef de Souza’nın yaşadığı gerginlik sonucunda iki takım yedek kulübeleri saha içerisine girdi.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ikinci yarı başlarında tansiyon yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta Quaresma’nın Josef de Souza’ya yaptığı hareket sonucunda gergin anlar yaşanarak her iki takımın da yedek kulübeleri sahaya girdi. Mücadelenin 52. dakikasında Quaresma ve Josef de Souza’nın girdiği ikili pozisyon sonrasında tartışma sürdü. İki oyuncunun sürdürdüğü tartışma sonrasında Portekizli oyuncunun Josef’e yaptığı hareket sonrasında Brezilyalı oyuncu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus’un kırmızı kart ile değerlendirdiği pozisyon sonrasında Quaresma oyun dışı kaldı.

Süren gerginlikte Mehmet Ekici, Pepe’yi ittirdi. Mehmet’in Portekizli savunma oyuncusuna yaptığı bu müdahaleyi de hakem Aydınus, sarı kart olarak değerlendirdi.

Mehmet Ekici 16 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar sonrasında Beşiktaş derbisiyle ilk 11’e döndü.

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlıkların ardından Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş derbisiyle ilk 11’e döndü. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda sakatlığından dolayı toplam 16 müsabakayı kaçıran Ekici bu maç ile sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşmuş oldu. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor ve Süper Lig’de Sivasspor maçlarında forma giyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe’nin deplasmanda avantaj aradığı ilk maçta sahadaki isimlerden biri olacak.

Kupada tercih Soldado

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin forvet hattındaki tercihi Roberto Soldado.

Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado kupa maçlarında görev yapıyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Villareal’den transfer ettiği Soldado’ya Teknik Direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında şans veriyor. Roberto Soldado ZTK’da forma giydiği 3 maçta 2 gol atarak takımını kupa maçlarında galibiyete taşımış ve gösterdiği performansla taraftarını mest etmişti.

Volkan Demirel bu sezon ilk kez

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, bu sezon ilk kez bir derbi maçta forma giydi.

Spor Toto Süper Lig'de iki Beşiktaş ile bir Galatasaray maçında yedek kalan Volkan, formayı Kameni'den kaptı ve kupa derbisinde sahaya çıktı.

- Skrtel döndü

Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına çıktı.

Süper Lig'de son olarak 20 Ocak'ta oynanan Göztepe maçında forma giyen Skrtel, bu karşılaşmada sakatlanmıştı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde kadroda olan Slovak oyuncu, bu kez ilk 11'de sahaya çıktı.

- Valbuena yine yedek

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, bu derbide de yedek kaldı.

Süper Lig'deki derbide maça yedekler arasında başlayan Fransız futbolcu, Aykut Kocaman'ın rotasyona gittiği kupa maçında da ilk 11 şansı bulamadı.

- Fenerbahçe'de üç eksik

Fenerbahçe, zorlu maçta üç futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı ile cezalı Jose Fernandao, kadroda yer alamadı.

- Taraftarlar tribünü yine doldurdu

Fenerbahçeli taraftarlar, bu derbide de kendileri için ayrılan tribünü doldurdu.

Ülker Stadı'ndan toplu olarak Vodafone Park'a gelen sarı-lacivertli taraftarlar, zorlu maç öncesi takımlarına büyük destek verdi.