Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Bu anlayışla oynadık. Rakibi sahasına hapsettik, golü bulduk. Sonrasında rakip golü buldu ve sayısal üstün olmamıza rağmen yediğimiz sürpriz gol bugünkü hatalarımızın başında geliyordu. Berabere kaldık ve üzgünüz. Gergin bir maç olması istenmeyen bir durumdu, bunu doğru bulmuyoruz. İki takım da futbol adına iyi işlere imza attı. Maçta yaşananlarla ilgili diyecek bir şey yok. Konuşunca ceza alıyorum. Soldado şikayetçi. Oyunun başından itibaren kaç tane faul yaptı, kart görmeden çıktı. Bu suçlama değil. Ben Beşiktaş’ın teknik sorumlusuyum. Yorumcular da taraflı. Herkes algı yapıyor. Futbol konuşamıyoruz. Ricardo’nun kırmızı kart pozisyonunda yaptığı doğru değil. Hakemden memnun değilim. Ama herkes şikayetçi oluyor. Biz büyük hatalar yaptık. Kaçırdığımız gol var, yediğimiz gol var. Rakip eksik de olsa oynamaya çalıştık. Ben ne anlatacağım. Hava güzel, maç güzel diyerek kapatalım konuyu. Arkasına almışlar bir kurumu, hakaret ediyorlar. Fenerbahçe sahasına gittiğimizde gerginlik oluyor koridorlarda ama ben hiçbir şey görmüyorum. Sen nereden gördün koridordaki durumu” açıklamasını yaptı.

“GEÇEN HAFTAKİ KONUŞMAMDAN CEZA ALIYORSAM, DAHA NE KONUŞAYIM”

Oyuncularını eleştirmeyi doğru bulmadığını söyleyen Şenol Güneş, “Ricardo’nun tepkisi anlıktı. Doğru değil ama yanlıştı. Oyuncu kendisine vursa bile cevap vermeyecek. Maçı bir daha izlersek, kimin ne yaptığını daha iyi görüp karar veririz. Lens elinden gelen gayreti gösterdi” dedi.

Yaşanan olayların nasıl son bulacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, “Bana cezayı biraz daha fazla verirlerse, Türk futbolundaki kaosu halletmiş olurlar. Top oynandı, maç bitti ve hayat devam ediyor. Bir sorun yok. Kırmızı kart görenler ceza alır. 3-1 kazandığımızda da hakem yanlışı vardı, bugün de var, yarın da olacak. Yorumcular var ve kulübü adına iddiaya giriyormuş. Şu anda televizyoncular, gazeteciler, takımların başarısına göre konuşuyor. Yayıncı kuruluşta konuşan isimler var, benim dava açmam lazım. Ben bunu konuşunca ’Oh, malzeme çıktı’ diyor, sonra da maaş alıyor. Bunu söyleyince Aykut şunu yapıyor, Şenol şunu yapıyor diye konuşuyorlar. Ben artık Trabzonspor maçına odaklanıyorum. Geçen haftaki konuşmamdan ceza alıyorsam, daha ne konuşayım” diye konuştu.

“FİKSTÜR ZORLUĞU YOK, HER MAÇ AYNI”

Kendilerinin gergin bir ortamı olmadığını söyleyen Şenol Güneş, “Biz işimizi yapıyoruz. Bayern maçına çıktık, Fenerbahçe maçına çıktık, Trabzonspor maçına çıkacağız. Almanya’ya gittiğimize de pişman olduk, dönünce ‘Neden geldiniz’ dediler. Fikstür zorluluğu gibi bir durum yok. Her maç aynı. Çıkıp oynayacağız. Hesap görme düzeni olmuş şu anda futbol dünyası. İzleyici olarak bunu söylüyorum. Bunu söyleyince al başına belayı. Her şey güzel, Allah sağlık versin” diyerek sözlerini tamamladı.