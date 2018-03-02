Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalar sonra Alanyaspor’u yenerek rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Çalımbay, “Bu maçı kazandıktan sonra Beşiktaş maçının önemi daha da arttı. Bu maçın camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi. Beşiktaş maçının kolay geçmeyeceğini söyleyen Çalımbay, “Mücadele etmezseniz Beşiktaş’ı yenme şansınız yok. Beşiktaş Türkiye’nin en iyi takımlarından biri. Bayern maçı kimseyi aldatmasın. 11’e 11 oynansaydı öyle bir sonucun çıkması mümkün değildi” dedi.



Hoş bir maç olacak

Şenol Güneş’e karşı Trabzonspor’un hocası olarak mücadele edecek olmasının güzel bir tesadüf olduğunu söyleyen Rıza Hoca, “Ben Beşiktaş formasıyla birçok defa şampiyonluklar gördüm, o da Trabzonspor formasıyla. Şenol Hoca orada Beşiktaş’ı düşünmek zorunda, biz de burada Trabzonspor’u. Birçok açıdan çok hoş bir karşılaşma olacak” şeklinde konuştu. Beşiktaş’ın lig, kupa ve Avrupa’daki yoğun fikstürü kaldıracak bir kadroya sahip olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, “Ben yorgun olacaklarını düşünmüyorum. Beşiktaş’tan çekinmiyoruz. Ben taraftarımızın desteğiyle kendi evimizde kazanacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.