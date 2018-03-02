THY Euroleague’de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren temsilcimiz Anadolu Efes, 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milano’ya 77-64 mağlup oldu ve üst üste üçüncü, toplamda ise 18. yenilgisini aldı. Ergin Ataman’ı ve Montepaschi Siena’yı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Simone Pianigiani’yi buluşturan mücadele dengeli bir oyunla başlarken, ilk çeyrek 17-17’lik eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları da giyen Curtis Jerrells ile etkili olan Milano, devreyi 15 sayılık avantajla tamamladı: 44-29. Oluşan büyük farkın ardından yeniden maça ortak olmakta zorlanan temsilcimiz, üçüncü çeyrekte Milano’nun isabetsiz bir dış atış yüzdesiyle oynamasına rağmen skoru lehine çeviremedi son bölüme 58-45 Milano üstünlüğüyle girildi. Bu çeyrekte de avantajını ve süreyi kullanan İtalyan ekibi sahadan 77-64’lük galibiyetle ayrılarak bu sezonki 8. galibiyetini elde etti ve son sıradaki Anadolu Efes ile arasındaki farkı iki galibiyete çıkardı.
Efes tükeniyor
02.03.2018 - 07:13 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lacivert-beyazlılar THY Euroleague maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano’ya direnemedi, son sıraya demir attı
Etiketler : Efes,
547448 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547448.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor - Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
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4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
6
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
7
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
8
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
11
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
12
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
13
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Adana Demirspor
24
7
6
11
30
35
-5
27
16
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4