Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren temsilcimiz Anadolu Efes, 24. hafta karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milano’ya 77-64 mağlup oldu ve üst üste üçüncü, toplamda ise 18. yenilgisini aldı. Ergin Ataman’ı ve Montepaschi Siena’yı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Simone Pianigiani’yi buluşturan mücadele dengeli bir oyunla başlarken, ilk çeyrek 17-17’lik eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formaları da giyen Curtis Jerrells ile etkili olan Milano, devreyi 15 sayılık avantajla tamamladı: 44-29. Oluşan büyük farkın ardından yeniden maça ortak olmakta zorlanan temsilcimiz, üçüncü çeyrekte Milano’nun isabetsiz bir dış atış yüzdesiyle oynamasına rağmen skoru lehine çeviremedi son bölüme 58-45 Milano üstünlüğüyle girildi. Bu çeyrekte de avantajını ve süreyi kullanan İtalyan ekibi sahadan 77-64’lük galibiyetle ayrılarak bu sezonki 8. galibiyetini elde etti ve son sıradaki Anadolu Efes ile arasındaki farkı iki galibiyete çıkardı.