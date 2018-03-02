Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da önceki gün stat müzesinin resmî açılış töreni yapıldı. Ardından mevcut başkan Mustafa Cengiz, UEFA görüşmesi öncesi istişare toplantısı adı altında eski başkanlarla toplantı gerçekleştirdi. Cengiz’in daha önceden yaptığı çağrıya Ünal Aysal, Faruk Süren, Alp Yalman ve Dursun Özbek icabet etti. Eski başkan olmamasına rağmen masada Fatih Altaylı’nın da yer alması şaşkınlıkla karşılandı. Daha sonra Altaylı’nın, bir başka eski başkan Mehmet Cansun’a vekâleten orada olduğu bildirilse de geçtiğimiz aralık ayında Dursun Özbek ile adeta birbirlerine giren Altaylı’nın orada bulunması garipsendi. Aralık ayı divan toplantısında üyelerden çok sert tepki alan Fatih Altaylı, disiplin kuruluna da sevk edilmişti. Galatasaray’ın lise cephesince de hoş karşılanmayan bu karenin sadece görüntüden ibaret olduğunu Sportif A.Ş yöneticisi Burak Elmas adeta kanıtladı.



Fazlası hakarete girer

Eski başkan Dursun Özbek, müze çıkışı basın mensuplarına UEFA görüşmesiyle ilgili, “UEFA bizden 2021 yılına kadar yapılması gereken işleri sormuştur. Riva projesinden yaklaşık 1,5 milyar TL’ye yakın bir kaynak bekliyoruz. Bunun bir kısmı geldi. UEFA’nın çok dikkat ettiği husus, futbol ailesine borcun olmaması” ifadelerini kullanmıştı. Burak Elmas bu açıklamayla ilgili dün sosyal medyadan, “Böyle bir şey demiş olamaz. Asılsız dedikodudur diye umuyorum” yorumunda bulundu. Masada bulunan eski başkanlardan Faruk Süren’in damadı olan Elmas daha sonra ironi yapıp, “Geçmiş senelerde UEFA’da oluşturduğu karşılıklı güven, başarılı ikna çabalarının verdiği öz güven ve tecrübe birikimi ile konuşuyor tabii ki! Rakam tarafını zaten halledip ayrıldı” ifadelerini kullanırken, bir takipçisine “Daha fazlasını söylemek istemiyorum çünkü hakarete girer” cevabını verdi.